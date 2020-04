K psychologovi přes Skype: Jak změnila pandemie péči o duševní zdraví?

Ordinace psychologů se z části vyprázdnily. Současná situace způsobila, že se komunikace s klienty přesunula na internet nebo na telefon. Nově tak probíhá velká část setkání s odborníky dálkovou formou.

Ambulantní péče nadále funguje. Pokud však člověk nepotřebuje v rámci terapie osobní kontakt nebo není v ohrožené skupině obyvatel, vše může proběhnout bezkontaktně. Osobně jsou zapotřebí vyřešit například akutní případy. Při fyzické návštěvě se pak dbá na doporučená bezpečnostní pravidla.

„Psychologická péče se nyní určitě změnila, protože se změnily podmínky, za kterých se lidé mohou potkávat,“ říká klinický psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek.

Psychoterapie na dálku

Návštěva odborníka se tak v řadě případů přesunula na dálku. Lidé s psychology mohou hovořit přes telefon nebo Skype. V rámci zdravotnictví zajišťují péči o psychické zdraví v podobě psychoterapie a krizové intervence kliničtí psychologové a příslušně vzdělaní lékaři.

„Důležité je, že se s pojišťovnami podařilo vyjednat formu online péče, která je hrazená. A pokud pacienti z nějakých důvodů nemohou přijít či patří do ohrožené skupiny obyvatel, mohou s námi komunikovat distančně,“ říká předsedkyně Asociace klinických psychologů ČR Zuzana Svobodová.

„Tímto způsobem můžeme nahradit péči o pacienty v systematické psychoterapii, kde by vynechání péče mohlo přinést zhoršení jejich zdravotního stavu, a zároveň pacienty v akutním stavu, kteří se objevují nyní,“ dodává. Asociace disponuje databází odborníků, kteří nabízejí online krizové intervence.

Ke klinickým psychologům, jejichž péči hradí zdravotní pojišťovny, mohou lidé přijít i v době nouzového stavu. Toho však využívají spíše klienti, kterým by se mohl bez osobní přítomnosti na terapii zhoršit stav, případně lidé v akutních případech.

Online intimita

Terapie na dálku může být však také v něčem problematická. Chybí v ní totiž blízký lidský kontakt, ztrácet se může i pocit bezpečí a soukromí. Zároveň je pro psychologa těžší reagovat na potřeby klienta na dálku.

„Člověk na to musí mít klid a soukromí. A to někteří klienti nemají, protože doma třeba mají děti,“ říká psycholog Kulhánek. „Pro nás terapeuty je to o tom, že nás to stojí více pozornosti a musíme se víc soustředit, než když ten člověk sedí naproti nám,“ dodává.

„Míra informací, kterou s klientem můžeme sdílet, je na dálku určitě menší. Nevidíme celého člověka, tudíž nám uniká spousta neverbálních signálů,“ doplňuje Svobodová.

Naopak pro některé lidi je dálková terapie vítanou změnou. Zatímco pro jedny může videohovor znamenat obtíž, jiní se dokážou lépe otevřít a mluvit o svých problémech.

„Mám také zkušenost s lidmi, kteří se na terapiích dost kontrolovali a o některých věcech vůbec nemluvili, ačkoliv to potřebovali. Teď jsou na dálku mnohem otevřenější a terapie funguje velmi dobře,“ říká psycholog Kulhánek s tím, že takovým lidem může pomáhat komfort domácího prostředí a vzdálenost.

Digitalizace psychologické péče

Stejně tak jako pandemie přilákala pozornost na digitalizaci českého školství, se nabízí otázka, zda i dálková terapie nemá své benefity, které by se daly využít do budoucna. Odborníci se však jasně neshodují.

„Řekl bych, že to u některých lidí paradoxně funguje lépe než fyzický kontakt. Je to individuální. Myslím si, že budou i lidé, kteří poté, co současná situace pomine, budou chtít online péči využívat dál,“ tvrdí Kulhánek, který se rozhodl spolu s dalšími kolegy nabídnout lidem v tíživé situaci způsobené koronavirem jednorázovou bezplatnou psychologickou pomoc na dálku .

Velkou výhodu vidí také v tom, že online péče bourá překážku vzdálenosti. To se podle psychologa hodí v případě, že člověk žije v regionu, kde je psychologů málo, nebo potřebuje více specializovaného odborníka. „Příkladem jsou lidi se schizofrenií nebo poruchami příjmu potravy,“ míní Kulhánek.

Dálková forma by podle něj mohla fungovat dobře například pro lidi, kteří si nejsou jistí návštěvou odborníka a váhají. Naopak pro navázání prvotního vztahu s psychologem a dlouhodobou spolupráci je podle jeho názoru lepší osobní návštěva.

Předsedkyně Asociace klinických psychologů ČR se k online terapiím jako nástroji do budoucna staví odlišně. „Všechny dosavadní diskuze se kloní k tomu, že to není zcela zabezpečený způsob při dlouhodobé systematické práci,“ říká Svobodová s odkazem na faktory, které terapie na dálku postrádá.

Dálková forma podpory podle ní v některých případech funguje dobře, například v podobě už existujících linek podpory. V některých případech psychoterapeutické práce tato forma pacientům pomohla. Podle klinické psycholožky se však nejedná o alternativu, která by mohla plně nahradit standardní lidské setkání, nýbrž pouze o doplňkovou službu zejména pro zcela konkrétní situaci.

