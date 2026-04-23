Osm z deseti Čechů trápí psychické potíže, zjistil průzkum. Pomoc vyhledá málokdo

  12:57
Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, čtyřicet procent si své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo 1021 respondentů ve věku od 18 do 65 let.
foto: Profimedia.cz

Mezi nejčastější bariéry pro vyhledání pomoci patří obava z reakce okolí a stud. Novým dostupným a levnějším nástrojem pro téma duševního zdraví se stává umělá inteligence, podle průzkumu ji využila bezmála čtvrtina lidí.

Ve věkové skupině 18 až 26 let zažilo psychické potíže devět z deseti Čechů. Lidé podle Lukáše Krčila, spoluzakladatele Hedepy, nejčastěji trápí vztahy, úzkosti spojené se současnou nejistou dobou nebo existenciální tlak vyvolaný politickou či ekologickou situací.

Pocity osamělosti a izolace jsou častější u mladé generace ve věku od 18 do 26 let. „Starší generace řeší mnohem více své zdraví a zdraví svých blízkých,“ řekl ve čtvrtek novinářům Krčil.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoci se musí rychleji, říká Protopopová

Mluvit o svých potížích je přitom podle Krčila pro mnoho lidí obtížné, nejčastější bariéru představuje obava z reakce okolí a stud, uvedla to zhruba čtvrtina lidí. Pro 22 procent respondentů je to také obava, že budou pro druhé přítěží. Pro 16 procent lidí je překážkou i to, že o svých potížích nemají s kým mluvit.

Pomoc odborníka vyhledá podle průzkumu čtvrtina lidí, více žen než mužů. Zvládnout své potíže samo se snaží 40 procent lidí. „Pokud se téměř 40 procent Čechů snaží zvládnout psychické problémy bez pomoci, je to důkaz, že o duševním zdraví stále neumíme mluvit dost otevřeně,“ řekl Krčil. Někteří lidé si o svém duševním zdraví povídají s umělou inteligencí (AI), podle průzkumu už AI použilo 24 procent Čechů a zhruba třetina si dokáže představit AI jako doplněk péče.

Psychoterapeutka působící na Hedepy Zuzana Steigerwaldová vnímá AI jako do určité míry nápomocný nástroj, který mohou lidé využívat například v období mezi terapiemi. Zastoupit psychoterapeutickou péči ale nemůže, upozornila.

Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

AI může podle zástupců Hedepy částečně pomoci také v době nedostatku terapeutů, zároveň jde o dostupnější možnost péče o duševní zdraví. Když lidé odbornou pomoc nakonec nevyhledali, jako nejčastější bariéry podle průzkumu uváděli vysokou cenu terapie a také dlouhé čekací doby či nedostupnost péče. Stejně jako Steigerwaldová ale zástupci Hedepy upozorňují, že AI je jen pomocný nástroj.

V posledních letech se s psychickými obtížemi potýká víc lidí. Studie Národního ústavu duševního zdraví ukázala, že za pět let stoupl výskyt duševních poruch z 20 na více než 30 procent. Počet lidí s depresí a sebevražednými myšlenkami vzrostl třikrát, s úzkostnými poruchami dvakrát. Prokázané potíže přitom významně souvisely s obavami o zdraví či živobytí kvůli pandemii covidu-19 nebo s válkou na Ukrajině.

Cílem Hedepy je usnadnit pomocí technologií cestu ke kvalitní psychoterapii každému, kdo o ni projeví zájem, prostřednictvím certifikovaných odborníků s terapeutickým výcvikem. Aktuálně Hedepy působí v devíti evropských zemích a sdružuje zhruba 1 200 terapeutů.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  12:54

STAN svolal jednání s šéfy televize a rozhlasu, pozval i koalici. Klempíř nedorazí

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku hovoří Michaela...

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednání všech sněmovních stran s řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. Zaměřeno...

23. dubna 2026  12:39,  aktualizováno  12:46

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  12:39

Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

Marek Ztracený

„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za...

23. dubna 2026  12:39

Sídlo u komunistů, dotace na projekty. Jak se kritizovaný svaz vrátil na ministerstvo

Premium
Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička na snímku z roku...

Český svaz bojovníků za svobodu se po odmlce vrátil na ministerstvo obrany. Redakce iDNES.cz zjišťovala podrobnosti ohledně obnovení spolupráce. Představitelé obou institucí společně plánují pietní...

23. dubna 2026  12:30

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:23

Dynastie Přemyslovců. Národní muzeum představí příběhy českých knížat i králů

Koruna královen. Součást Pokladu ze Slezské Středy v Polsku je vystavena v...

Největší příběhy a poklady Přemyslovců představí výstava Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Výjimečné exponáty, zapůjčené do muzea z několika zemí, oživují dramatický příběh dynastie,...

23. dubna 2026  12:20

Poslanci podpořili návrh, který zpřísní podmínky pro spotřebitelské úvěry

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poslanci podpořili v prvním čtení návrh, který zpřísní podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla...

23. dubna 2026,  aktualizováno  12:14

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropy Družbou. Přerušily se koncem ledna

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny přes Ukrajinu na Slovensko a do...

23. dubna 2026  11:58

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše bývalý premiér Fiala

S výzvou, aby z vlády odvolal ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře a stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením poplatků České televizi a Českému rozhlasu, se na...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:35

