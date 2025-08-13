Pražský psychiatr čelí obžalobě za sexuální nátlak vůči pacientce. Vinu odmítá

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 při středečním veřejném zasedání dospěla k názoru, že počínání psychiatra Petra Smolíka naplňuje znaky nového trestného činu sexuálního útoku. Zatím tak není jasné, jaký soud bude kauzu řešit. Smolík čelí obžalobě za sexuální nátlak na svou klientku. Vinu odmítá.

Pokud psychiatr způsobil pacientce těžkou újmu na zdraví, hrozilo by mu až 12 let vězení, a takto závažný skutek by musel projednat soud vyšší instance. O tom, jaké instituci řešení případu náleží, rozhodne vrchní soud.

„Dnešní (středeční) zjištění přinejmenším umožňují posouzení skutku jako činu, jímž byla způsobena těžká újma na zdraví,“ podotkla soudkyně Marika Zahradníčková po výslechu znalce, který zkoumal psychický stav pacientky.

Soud vyhověl odvolání Cimického, ruší rozsudek a případ vrací na začátek

Zmínila, že žena měla sebevražedné myšlenky a byla déle než měsíc hospitalizovaná na psychiatrii. Upozornila ale, že tento závěr je předběžný. Její rozhodnutí předložit spis vrchnímu soudu kvůli rozhodnutí o příslušnosti označil Smolíkův obhájce za „elegantní způsob, jak se věci zbavit“.

Obžaloba tvrdí, že Smolík v dubnu a květnu 2020 při psychiatrickém sezení ve své ordinaci používal vůči tehdy jedenadvacetileté pacientce postupy, kterými se chtěl sexuálně uspokojit. Vytvářel přitom dojem, že jde o terapeutické metody. Nejprve ji hladil přes oblečení, později ji přiměl obnažit horní polovinu těla a sahal jí na prsa, přičemž komentoval jejich vzhled. Přiměl ji také k tomu, aby ho po ordinaci vozila na zádech, a když se opřela o křeslo, údajně jí vylezl na ramena a otíral se o ni penisem.

Podle ve středu vyslechnutého znalce Ladislava Procházky se poté u mladé ženy zhoršila porucha přizpůsobení, která se projevuje úzkostmi a kterou žena trpěla už dříve. Expert zmínil, že dívku v dětství poznamenala velmi přísná výchova na jedné straně a na straně druhé výchova křesťanská. Poté, co odjela z rodného Slovenska, vyhledala Smolíka, aby jí pomohl s dlouhodobými úzkostmi a depresemi.

Pacientka vypověděla, že má noční můry

Sedmasedmdesátiletý Smolík ve středu znalcovy závěry zkritizoval s tím, že expert nevzal v úvahu celou řadu jeho připomínek. Domáhal se doplnění znaleckého posudku o pohovory se členy pacientčiny rodiny. Zdůrazňoval také, že pro psychiatrické vyšetření je zapotřebí provést i vyšetření somatické, tedy zjistit celkový zdravotní stav pacienta. Znalec k tomu ale podotkl, že je důležité, za jakých podmínek se takové vyšetření – například měření tlaku – děje. Poznamenal, že v jeho praxi provádí takové úkony zdravotní sestra, a ne psychiatr, který je s pacientem sám v ordinaci.

Osobní kouč Hlásek dostal za sexuální nátlak rok a půl vězení a maximální zákaz činnosti

Soudkyně přečetla i prohlášení pacientky o tom, jaké dopady na ni čin měl. Žena mimo jiné uvedla, že má noční můry a při kontaktu se staršími muži pociťuje panickou potřebu chránit se a zakrývat si tělo. Nedokáže od nich přijímat komplimenty, které vnímá jako hrozbu.

Soudkyně Zahradníčková se neztotožnila s tím, že státní zástupce Martin Černý kvalifikoval skutek jako sexuální nátlak, za nějž hrozí šest měsíců až čtyři roky vězení. Podle ní je zjevné, že mezi obžalovaným a pacientkou docházelo k fyzickému kontaktu. S odvoláním na judikaturu řekla, že takové případy lze posuzovat jako znásilnění ve znění před letošní novelou trestního zákoníku. Podle aktuálního znění zákona by skutek byl sexuálním útokem, a nikoliv znásilněním, což je z hlediska sazby pro obžalovaného příznivější, a proto je zapotřebí použít tuto kvalifikaci.

Sexuálního útoku se dopustí ten, kdo s jiným člověkem proti jeho vůli vykoná jiný pohlavní styk než při znásilnění nebo kdo jiného člověka donutí k pohlavnímu sebeukájení, obnažování či jinému srovnatelnému chování. Případně ten, kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného člověka. V základní sazbě hrozí pachateli až pětileté vězení. V případě způsobení těžké újmy na zdraví se sazba zvyšuje na tři až 12 let. Takový zvlášť závažný zločin by musel řešit krajský soud, ve Smolíkově případě tedy Městský soud v Praze.

Osobní rozvoj za sex. Kouč má jít na rok do vězení, šlo o tantru, tvrdí

Na kauzu upozornil Deník N. Podle něj Smolík pacientku kontaktoval i mimo ordinaci, a to textovými zprávami. Dívka si pak příští sezení s ním skrytě nahrála. Obhajoba přepis nahrávky zpochybňuje. Smolík Deníku N sdělil, že použil metodu Pesso Boyden. Ta slouží ke zmírňování následků nepříznivých vývojových zkušeností člověka na jeho dospělý život a její součástí jsou i tělově kontaktní postupy.

Kráva zapadla po krk do bahna, vyprostili ji hasiči s lopatami a nakladačem

Netradiční výjezd zažili v úterý odpoledne dobrovolní i profesionální hasiči v obci Dubá na Českolipsku. Zachraňovali krávu po krk zapadlou do bahna. Zvíře se jim nakonec podařilo vyprostit pomocí...

13. srpna 2025  11:31

Muž zbitý výrostky v lese lákal dívku k sexuálním hrátkám, tvrdí její matka

Čtyřicátník, kterého brutálně zbila skupina výrostků v lese na Blanensku, přišel na místo útoku kvůli schůzce s třináctiletou dívkou. Potvrdila to její matka, podle níž muž vyzýval její dceru k...

13. srpna 2025  11:29

