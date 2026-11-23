Obhájce lékaře Miroslav Kučerka pro iDNES.cz uvedl, že bližší informace k nástupu Cimického do vězení sdělovat nebude.
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Cimický obdržel výzvu od soudu. Do vězení má nastoupit na konci listopadu
„Co se týče nástupu pana doktora do výkonu trestu, tak musím odkázat na povinnost mlčenlivost. S klientem jsme se domluvili, že ohledně nástupu nebudeme nic sdělovat,“ uvedl pro iDNES.cz Kučerka.
Jeho klient plánuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu, které však na nástup do vězení nemá odkladný účinek. „Dovolání sepisujeme a připravujeme. Ještě podané není, rozsudek nám byl doručen zhruba čtrnáct dní zpátky,“ sdělil advokát.
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2. října 2026
Redakce shání také vyjádření pankrácké věznice.
Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni minulý týden ve středu uvedla, že Cimický obdržel od soudu výzvu k nástupu do vězení. Nástup mu soud uložil na 24. listopadu.
Soud zpravidla stanovuje nástupní věznici podle místa trvalého bydliště, odsouzený ale může nastoupit do jakékoli nástupní věznice v Česku. Musí pouze dodržet stanovenou lhůtu.
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Alarmující, místo pomoci zaútočil. Soudce vysvětlil pětiletý trest pro Cimického
Cimického soudy potrestaly za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání, kterých se podle nich dopustil mezi lety 1979 a 2019. Oběťmi byly podle soudů zejména pacientky Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil.
Obvodní soud lékaře odsoudil k pěti letům vězení letos v dubnu, odvolací Městský soud v Praze verdikt potvrdil v polovině září.
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„Nikdo se nebude vyjadřovat.” Cimický po rozsudku zavřel svou ordinaci
Osmasedmdesátiletý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Zúčastnil se pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy popřel, že se dopustil jakéhokoli sexuálního nátlaku.
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Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může
Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr.
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29. dubna 2026