Pro většinu české populace zůstávají psychedelika neznámým světem. Čtyři pětiny lidí je nikdy nezkusily a třetina dotázaných dokonce přiznala, že vůbec netuší, co psychedelika jsou.
Část lidí si je spojuje s drogami, jiní s léčbou psychických poruch. Jen menšina si vybaví konkrétní látky jako ayahuasca nebo psilocybin. Nejznámější látkou zůstává LSD, kterou zná téměř 90 procent Čechů, a ketamin, o němž slyšely tři čtvrtiny dotázaných lidí.
Co říkají čísla
Nejznámější látky: LSD (88 %), ketamin (75 %)
Největší obavy: psychické komplikace (48 %), ztráta kontroly (42 %)
Ve skutečnosti jsou psychedelika látky, které dočasně mění stav vědomí, vnímání a prožívání. „Podporují neuroplasticitu mozku a v případě psilocybinu výzkumy ukazují rychlý antidepresivní účinek,“ vysvětluje Bednářová.
Ačkoli osobní zkušenost s nimi má asi pouhých šest procent lidí, většina Čechů je otevřená myšlence, že by psychedelika mohla pomoci při léčbě. Dvě třetiny dotázaných by souhlasily s jejich využitím v terapii, ovšem za jasných podmínek: pokud by léčbu doporučil lékař, probíhala by pod odborným dohledem a aplikovala se až jako poslední možnost.
Naopak podpora je nejsilnější u pacientů s nevyléčitelnými nemocemi v paliativní péči, při neurodegenerativních poruchách, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba, nebo v případech těžkých depresí, kde běžná medikace nezabírá. Myšlenka rekreačního užívání veřejnost spíše děsí, odmítají ji více než dvě třetiny respondentů.
Tuto možnost ale odborníci rovnou zavrhují. Apelují na to, že psychedelika neslouží k experimentování. Jde o tzv. psychedeliky asistovanou terapii, což je komplexní a přísně kontrolovaný proces.
|
Psychedelika na deprese? Uvolnit je všem by bylo nebezpečné, varuje profesor Mohr
„Není to o podání zázračné pilulky. Celá léčba se skládá z několika přípravných sezení s terapeuty, samotného sezení s látkou, které trvá i celý den pod neustálým dohledem lékaře a terapeutů, a následných integračních sezení, při nichž pacient s odborníky zpracovává svůj prožitek. Jejich využití v terapii se zásadně liší od rekreačního užití,“ vysvětluje Smrčková a připomíná, že psychedelika v terapii nejsou žádnou novinkou.
„Jejich potenciál pro léčbu depresí, úzkostí či závislostí se zkoumal už v 50. a 60. letech minulého století, než výzkum na desítky let zastavily plošné zákazy. Dnes se k nim moderní medicína vrací, a to hlavně proto, že pro významnou část pacientů, například až 30 % lidí s depresí, běžně dostupná léčba jednoduše nezabírá. Pro tyto pacienty představuje výzkum psychedelik novou naději,“ doplňuje ředitelka Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.
Strach veřejnosti se týká hlavně psychických následků. Téměř polovina Čechů (48 %) se obává, že by psychedelika mohla vyvolat úzkosti či psychózy, 42 % má strach ze ztráty kontroly nad sebou a třetina z možných změn vědomí, vnímání či dokonce osobnosti. Každý osmý člověk (12 %) se pak bojí, že by tyto látky mohly vést k závislosti.
|
Psychedelika by mohla léčit deprese i projevy ADHD, říká psychiatr Páleníček
„Tato obava je pochopitelná, ale je třeba ji uvést na pravou míru. Riziko vzniku závislosti např. na psilocybinu je minimální až nulové,“ vysvětluje Smrčková. Klinický výzkum podle ní naopak ukazuje, že psychedeliky asistovaná terapie má významný potenciál při léčbě již existujících závislostí, například na alkoholu.
Navíc nový zákon, který začne platit od ledna 2026, nelegalizuje psychedelika pro rekreační účely. Umožňuje využití pouze psilocybinu, a to výhradně v rámci léčby pod dohledem kvalifikovaného lékaře ve zdravotnickém zařízení.
„Zároveň například lysohlávky s obsahem psilocybinu rostou v lesích odpradávna. Přesto se žádná epidemie závislostí na psilocybinu nekoná. Adiktologické ambulance jsou plné pacientů zápasících se závislostí na alkoholu, nikotinu či opiátech. A právě tyto závislosti by mohly mít psychedelika potenciál léčit,“ uzavírá ředitelka Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.
|
Na deprese psychedelika? Čeští psychiatři zkoumají jejich využití v léčbě
Výsledky dosavadních klinických studií jsou navíc velmi slibné. Ukazují, že psychedelika mohou mít rychlý a dlouhotrvající účinek, zejména u farmakorezistentní deprese. V závěsu následuje posttraumatická stresová porucha, paliativní péče a léčba závislostí.
Celosvětově probíhá či se připravuje přes 300 klinických studií. Česká republika patří mezi špičku. Národní ústav duševního zdraví zkoumá účinnost psilocybinu a ketaminu v léčbě deprese, ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem testuje i vliv na psychiku onkologických pacientů.