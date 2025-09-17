Psychedelika v léčbě? Jen pokud není jiná možnost, shodují se Češi

Veronika Pitthardová
  15:39
Většina Čechů nemá s psychedeliky žádnou zkušenost a mnozí ani nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Přesto by dvě třetiny lidí souhlasily s jejich využitím v léčbě. Vyplývá to z nového výzkumu nadačního fondu PSYRES. „Nejde o experimentování, ale o seriózní lékařský výzkum hledající řešení tam, kde jiná selhávají,“ potvrzuje Jana Bednářová, ředitelka Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro většinu české populace zůstávají psychedelika neznámým světem. Čtyři pětiny lidí je nikdy nezkusily a třetina dotázaných dokonce přiznala, že vůbec netuší, co psychedelika jsou.

Část lidí si je spojuje s drogami, jiní s léčbou psychických poruch. Jen menšina si vybaví konkrétní látky jako ayahuasca nebo psilocybin. Nejznámější látkou zůstává LSD, kterou zná téměř 90 procent Čechů, a ketamin, o němž slyšely tři čtvrtiny dotázaných lidí.

Co říkají čísla

  • 82 % Čechů psychedelika nikdy nevyzkoušelo.
  • 6 % má osobní zkušenost, 1 % pod odborným dohledem.
  • 68 % souhlasí s využitím v léčbě (pokud rozhodne lékař i pacient).

Nejznámější látky: LSD (88 %), ketamin (75 %)

Největší obavy: psychické komplikace (48 %), ztráta kontroly (42 %)

Ve skutečnosti jsou psychedelika látky, které dočasně mění stav vědomí, vnímání a prožívání. „Podporují neuroplasticitu mozku a v případě psilocybinu výzkumy ukazují rychlý antidepresivní účinek,“ vysvětluje Bednářová.

Ačkoli osobní zkušenost s nimi má asi pouhých šest procent lidí, většina Čechů je otevřená myšlence, že by psychedelika mohla pomoci při léčbě. Dvě třetiny dotázaných by souhlasily s jejich využitím v terapii, ovšem za jasných podmínek: pokud by léčbu doporučil lékař, probíhala by pod odborným dohledem a aplikovala se až jako poslední možnost.

Naopak podpora je nejsilnější u pacientů s nevyléčitelnými nemocemi v paliativní péči, při neurodegenerativních poruchách, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba, nebo v případech těžkých depresí, kde běžná medikace nezabírá. Myšlenka rekreačního užívání veřejnost spíše děsí, odmítají ji více než dvě třetiny respondentů.

Tuto možnost ale odborníci rovnou zavrhují. Apelují na to, že psychedelika neslouží k experimentování. Jde o tzv. psychedeliky asistovanou terapii, což je komplexní a přísně kontrolovaný proces.

Psychedelika na deprese? Uvolnit je všem by bylo nebezpečné, varuje profesor Mohr

„Není to o podání zázračné pilulky. Celá léčba se skládá z několika přípravných sezení s terapeuty, samotného sezení s látkou, které trvá i celý den pod neustálým dohledem lékaře a terapeutů, a následných integračních sezení, při nichž pacient s odborníky zpracovává svůj prožitek. Jejich využití v terapii se zásadně liší od rekreačního užití,“ vysvětluje Smrčková a připomíná, že psychedelika v terapii nejsou žádnou novinkou.

„Jejich potenciál pro léčbu depresí, úzkostí či závislostí se zkoumal už v 50. a 60. letech minulého století, než výzkum na desítky let zastavily plošné zákazy. Dnes se k nim moderní medicína vrací, a to hlavně proto, že pro významnou část pacientů, například až 30 % lidí s depresí, běžně dostupná léčba jednoduše nezabírá. Pro tyto pacienty představuje výzkum psychedelik novou naději,“ doplňuje ředitelka Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.

Strach veřejnosti se týká hlavně psychických následků. Téměř polovina Čechů (48 %) se obává, že by psychedelika mohla vyvolat úzkosti či psychózy, 42 % má strach ze ztráty kontroly nad sebou a třetina z možných změn vědomí, vnímání či dokonce osobnosti. Každý osmý člověk (12 %) se pak bojí, že by tyto látky mohly vést k závislosti.

Psychedelika by mohla léčit deprese i projevy ADHD, říká psychiatr Páleníček

„Tato obava je pochopitelná, ale je třeba ji uvést na pravou míru. Riziko vzniku závislosti např. na psilocybinu je minimální až nulové,“ vysvětluje Smrčková. Klinický výzkum podle ní naopak ukazuje, že psychedeliky asistovaná terapie má významný potenciál při léčbě již existujících závislostí, například na alkoholu.

Navíc nový zákon, který začne platit od ledna 2026, nelegalizuje psychedelika pro rekreační účely. Umožňuje využití pouze psilocybinu, a to výhradně v rámci léčby pod dohledem kvalifikovaného lékaře ve zdravotnickém zařízení.

„Zároveň například lysohlávky s obsahem psilocybinu rostou v lesích odpradávna. Přesto se žádná epidemie závislostí na psilocybinu nekoná. Adiktologické ambulance jsou plné pacientů zápasících se závislostí na alkoholu, nikotinu či opiátech. A právě tyto závislosti by mohly mít psychedelika potenciál léčit,“ uzavírá ředitelka Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.

Na deprese psychedelika? Čeští psychiatři zkoumají jejich využití v léčbě

Výsledky dosavadních klinických studií jsou navíc velmi slibné. Ukazují, že psychedelika mohou mít rychlý a dlouhotrvající účinek, zejména u farmakorezistentní deprese. V závěsu následuje posttraumatická stresová porucha, paliativní péče a léčba závislostí.

Celosvětově probíhá či se připravuje přes 300 klinických studií. Česká republika patří mezi špičku. Národní ústav duševního zdraví zkoumá účinnost psilocybinu a ketaminu v léčbě deprese, ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem testuje i vliv na psychiku onkologických pacientů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Rakušan byl na protestu proti Ficovi. Kaliňák mu předhodil kauzu Dozimetr

Někteří členové slovenské vlády ve středu kritizovali českého ministra vnitra Víta Rakušana za to, že se v Bratislavě o den dříve zúčastnil demonstrace organizované slovenskou opozicí proti návrhu...

17. září 2025  13:56,  aktualizováno  16:21

Soud snížil Tempelovi odškodnění za 20 let ve vězení, dostane ještě přes šest milionů

Odvolací soud snížil Robertu Tempelovi odškodnění za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu o 2,66 milionu korun. Muž tak podle středečního verdiktu dostane od státu dalších...

17. září 2025  14:21,  aktualizováno  16:15

Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa

Aktualizujeme

Stížnosti na údajné nepřiznané koalice ve sněmovních volbách budou pro ústavní soudce prioritou. Rozhodnutí ještě před volbami ale nelze slíbit, řekl předseda soudu Josef Baxa. „Jsme si vědomi...

17. září 2025  15:49,  aktualizováno  16:13

Duma schválila odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení, přijala Putinův návrh

Dolní komora ruského parlamentu schválila odstoupení Ruska od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Návrh příslušného zákona před časem Státní dumě...

17. září 2025

Setkání u skleničky vína. Bývalý izraelský prezident přijel za Zemanem do kanceláře

Miloš Zeman se ve své kanceláři v Jaselské ulici v Praze ve středu setkal s bývalým prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem. Redakci iDNES.cz o schůzce informoval exprezidentův spolupracovník Jiří...

17. září 2025  14:40,  aktualizováno  15:59

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

17. září 2025  15:55

Devadesátiletý koloběžkář zavadil o dodávku, po srážce s autem v protisměru zemřel

Tragicky dopadla středeční nehoda, při níž devadesátiletý senior nepřežil srážku s autem v Letovicích na Blanensku. Podobná kolize se stala i v pondělí, kdy na následky zranění po srážce s autem...

17. září 2025  15:50

Psychedelika v léčbě? Jen pokud není jiná možnost, shodují se Češi

Většina Čechů nemá s psychedeliky žádnou zkušenost a mnozí ani nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Přesto by dvě třetiny lidí souhlasily s jejich využitím v léčbě. Vyplývá to z nového výzkumu...

17. září 2025  15:39

Musíme je dostat do standardního režimu, řekl Pavel k lidem ve vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítal i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025,  aktualizováno  15:21

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:16

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 677 volných pozic

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  15:10

Fiala: Orbán oligarchizuje Maďarsko, proto se kamarádí s oligarchou Babišem

Vysíláme

Premiér Petr Fiala v pořadu Rozstřel na iDNES.cz řekl, že se sice ekonomické ukazatele Česka zlepšují a země je na tom hospodářsky lépe než dříve, ale část občanů to nepociťuje. Zároveň ostře...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.