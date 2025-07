Drogy jako lék na duševní choroby. V Česku se mluví o legalizaci lysohlávek

Mění se i další zákony. Senát schválil sněmovní novelu trestního zákoníku, která výrazně snižuje tresty za pěstování a sušení marihuany nebo lysohlávek pro vlastní potřebu. Experti v těchto látkách spatřují velký zdravotní potenciál – navzdory tomu, že řada z nich je v českých zákonech považována za drogy.

„Mění se to k lepšímu. O psychedelika se zajímám skoro dvacet let. Tehdy k tomu nebyly informace a stigma bylo obrovské. Před deseti lety byla úplně jiná situace a dnes je to zase úplně jiné, ale lepší. Skoro na každé psychiatrické konferenci je nějaké psychedelické sympozium a ve světě jsou obrovské konference čistě na toto téma,“ předesílá psychiatr a neurovědec, člen České psychedelické společnosti Vojtěch Cink.

Například ketamin. Známé anestetikum a rekreační droga je zařazeno na seznam psychotropních látek, přesto už v Česku existují dvě ketaminové kliniky – Psyon v Praze a Nové Elysium v Brně v rámci Kliniky Podané ruce. Používá se k léčbě těžkých depresí a úzkostí.

Psilocybin by ho měl brzy následovat. I ten má léčit duševní onemocnění. Legálním pro rekreační použití se však nestane.

„Legislativní proces bude ještě trvat, pak nastane fáze realizace. Otázka zní, v jakém časovém horizontu a rozsahu se podaří léčbu aplikovat. Předpokládám, že léčba bude obdobná jako ketaminem asistovaná psychoterapie. Může to v budoucnosti snížit počet hospitalizací, protože tyto formy léčby se používají u pacientů, u kterých běžné léčebné metody selhaly,“ míní psychiatr Cink.

Podle něj bude část výkonů možné napsat „na pojišťovnu“ a část péče si bude muset klient hradit sám. Zatímco ketamin je masivně vyráběné léčivo, a je tudíž levný, psilocybin se plošně nevyrábí. „Psilocybin bude zpočátku drahý a podepíše se to do výsledné ceny. Vznikají analýzy, které by mohly do budoucna přesvědčit a motivovat pojišťovny, aby léčbu plně hradily,“ myslí si Cink.

Co jsou psychedelika? Psychedelika jsou látky, které vyvolávají změněné stavy vědomí, včetně intenzivních vizuálních, sluchových či emocionálních zážitků. Často se využívají pro léčbu duševních poruch nebo k osobnímu rozvoji a spirituálním účelům. Při neodborném užití mohou přinášet rizika, jako jsou úzkosti nebo „bad trip“. Nejznámější psychedelika: ● Psilocybin (lysohlávky)

● LSD (krystalický halucinogen) ● MDMA (obsažená v extázi)

● DMT (dimethyltryptamin, součást nápoje ayahuasca, který se používá pro rituální účely domorodými kmeny v Amazonii) ● 5-MeO-DMT (psychedelikum v sekretu některých druhů ropuch)

● Ketamin (anestetikum s analgetickým účinkem)

● Ayahuasca (směs obsahující DMT)

Nekomerční výzkum těchto látek pro použití v medicíně v ČR spolufinancuje Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres. Jeho ředitelka Jana Bednářová řekla, že adeptem na legalizaci v léčbě jsou i další drogy.

„Intenzivně se zkoumá například využití látky MDMA (obsažená v extázi) v léčbě posttraumatické stresové poruchy, ale i LSD nebo 5-MeO-DMT (alkaloid obsažený např. v sekretu ropuchy coloradské). Potenciál se ukazuje třeba pro léčbu úzkostí, poruch příjmu potravy, závislostí, obsesivně kompulzivní poruchy, ADHD, ale také neurodegenerativních onemocnění. Právě teď se v ČR připravuje studie zaměřená na léčebný potenciál 5-MeO-DMT v léčbě mírné kognitivní poruchy,“ vyjmenovala Bednářová.

Průzkum Nadačního fondu Psyres ukázal, že česká veřejnost je těmto postupům otevřená: 60 procent Čechů by je podpořilo v paliativní péči, 58 procent v léčbě neurodegenerativních onemocnění a každý druhý v případě těžkých psychických stavů, kde běžná léčba selhává.

Zkoumají se i látky, které jsou širší veřejnosti neznámé. „Jsou mezi nimi i nové syntetické analogy přírodních látek, jako například syntetický analog psilocybinu – bretisilocin. Řada z nich je ve druhé či třetí fázi klinických zkoušení.

Konkrétně LSD i MDMA a psilocybin jsou již ve fázích tři. V některých částech světa mají dokonce již schválenou výjimku pro použití k léčebným účelům nejen u psilocybinu ale i u MDMA nebo LSD,“ potvrdil Tomáš Páleníček, vedoucí výzkumného centra Národního ústavu duševního zdraví.

Všechny zmíněné látky dnes spadají do kategorie zakázaných omamných a psychotropních látek, kdy je sice legální je užít, ale cokoliv jiného už je trestné. Nesmějí se vyrábět, darovat, dovážet, prodávat ani jinak šířit.

V případě psilocybinu, který je obsažen v lysohlávkách, se rozlišuje malé množství do 40 plodnic houby. Pak jde o přestupek se sankcí do 15 tisíc korun. Nad 40 plodnic jde o trestný čin.

Pokud by šlo o použití pro vlastní potřebu, snížili zákonodárci trest na maximálně jeden rok. Přesto někteří odborníci naznačují, že právě lysohlávky jsou dalším aspirantem na drogu, která by se měla zcela dekriminalizovat i pro laické použití.

„Prohibice psychoaktivních látek přísně vymáhaná prostředky trestního práva je dnes nevědecký, odborně překonaný a lidskoprávně nevyhovující koncept. Mají prokazatelné pozitivní účinky, i když nejsou podány lékařem. Jsou prokázány pozitivní účinky psychedelik v oblasti duševního zdraví, pohody, vztahu ke světu, druhým lidem, k přírodě, v oblasti životního stylu,“ podotkl Viktor Mravčík, adiktolog a místopředseda výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil je též příznivcem naprosté liberalizace psychedelik. Na rozdíl například od opiátů na nich totiž nevzniká závislost a nejsou ani doložena žádná úmrtí. Naopak se ukazuje možnost jejich použití v léčbě závislostí.

„Kdybych já mohl tu změnu udělat, tak bych umožnil legální aplikaci psychedelik v nějakém velmi kontrolovaném prostředí. Lidé, kteří je dnes zkoušejí, totiž všichni nechtějí jezdit do pralesa na šamanské rituály. Jsou to lidé, co se nechtějí zfetovat, ale jde jim především o úlevu, chtějí si zlepšit život. A my už tisíce let víme, že tyto látky jim úlevu poskytnou,“ řekl MF DNES Vobořil.

Podle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užilo lysohlávky alespoň jednou v životě 6–7 procent populace starší 15 let, nejčastěji šlo o lidi ve věkové skupině 25–34 let (13 procent) a skupině 15–24 let (12 procent). Přepočteno na českou populaci tak má zkušenost s halucinogenními houbami 550–640 tisíc lidí, přičemž v posledním roce je užilo 150 tisíc lidí.

„Dlouhodobé trendy naznačují postupný nárůst míry užívání lysohlávek v dospělé populaci,“ komentovala vedoucí Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Výzkumníci psychedelik sice připouštějí jejich pozitivní vliv, ale před neodborným užíváním těchto látek mimo zdravotnická zařízení varují.

„Teoreticky mohly fungovat v samoléčbě, ale je to dosti podobné jako třeba s jinými léky na předpis, například s antibiotiky. Jsou dost dobré důvody pro to, aby s těmito látkami nemohli bez speciálního oprávnění nakládat běžní lidé, protože v řadě případů to může přinést více škody než užitku,“ varoval Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví.

Podle Jany Bednářové z Psyresu může neodborné užití lysohlávek nebo jiných psychedelik vést k nepředvídatelným stavům, které nemocný pacient nebude schopný zvládnout sám, natož je následně zpracovat.