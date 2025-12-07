Léčba deprese pomocí látky z lysohlávek. Někteří pacienti ji budou mít už od ledna

Autor: ,
  9:39
Někteří pacienti s depresí budou moci od ledna podstupovat terapii za použití psilocybinu, látky obsažené v houbách lysohlávkách. Jde například o ty, kteří nereagují na jiné léky, či pacienty s onkologickým onemocněním. Vyplývá to z návrhu nařízení, které ve středu projedná vláda v demisi. Změny by měly platit od příštího roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pokud psilocybin pacientovi zabere, pacient buď nepotřebuje žádné antidepresivum v udržovací léčbě, nebo nižší dávky běžných léků. Lze tak do značné míry minimalizovat výskyt nežádoucích účinků spojených s běžnými léky jako je přibývání na váze, útlum, sexuální dysfunkce a podobně,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví (MZd) v důvodové zprávě.

S nějakým duševním onemocněním se podle odborníků potýká téměř každý třetí dospělý Čech. Je také jednou z nejčastějších příčin pro přiznání invalidního důchodu. S depresí či úzkostmi se potýká kolem 700 000 lidí, u žen je deprese dvakrát častější než u mužů.

Drogy jako lék na duševní choroby. V Česku se mluví o legalizaci lysohlávek

Psilocybin patří do skupiny látek, které svým působením navozují takzvaný změněný stav vědomí, charakterizovaný vyvolanými změnami na úrovni vnímání, myšlení a emotivity. „Rovněž byla prokázána nízká toxicita psilocybinu, minimální až žádné riziko závislosti a obecně vysoká bezpečnost,“ uvedlo MZd.

Studie v roce 2017 ukázala, že u deprese nereagující na běžná antidepresiva, vede psilocybin ke zlepšení příznaků po jednom měsíci a u 80 procent pacientů efekt přetrvával po třech měsících. V současné době se výzkumu tohoto typu léčby v ČR věnují dvě mezinárodní a tři tuzemské studie. Lékaři studují také jeho použití pro léčbu obsedantně kompulzivní nebo posttraumatické poruchy, případně pro paliativní péči o nevyléčitelně nemocné.

Speciální podmínky

Lék předepisuje psychiatr nebo klinický psychoterapeut na speciální recept označený modrým pruhem, zdravotnická zařízení pro předepisování a podání musí mít speciální povolení MZd nebo jím být zřizována. Dávka se odvíjí od hmotnosti pacienta, měsíčně nesmí jít o více než 75 miligramů.

Pro účely terapie je psychedelikum běžně obsažené v lysohlávkách připravené v tabletách. „Veškerá porušení pravidel jsou postihována sankcemi podle zákona o návykových látkách,“ píše se v materiálu.

Omamné houbičky nebo extáze jako lék na deprese? Česko k tomu míří

Podávat psilocybin je možné jen jako součást speciální psychoterapie v souladu s klinickým doporučeným postupem. V přípravné fázi si pacient buduje s terapeutem vztah, jsou mu objasněné cíle terapie a řeší se potenciální úzkosti spojené s očekáváním samotného zážitku.

U zvlášť citlivých jedinců může látka vyvolat akutní úzkostné stavy, panické ataky, paranoidní myšlenky, pocity odpojení od vlastního těla či psychotické příznaky. Proto musí být pacient celou dobu terapie i několik hodin po ní pod dohledem.

„Návrh nařízení vlády dále explicitně stanovuje, že v případě, že podání psilocybinu třikrát po sobě nevede k prokazatelnému zlepšení stavu pacienta, pak je další podání kontraindikováno,“ píše se v dokumentu.

Na deprese psychedelika? Čeští psychiatři zkoumají jejich využití v léčbě

V Česku nejde o první využití návykových a psychotropních látek v medicíně. Od roku 2015 mohou lékaři předepisovat léčebné konopí. Podmínky se postupně zmírňovaly, od roku 2020 je léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nejčastěji se využívá kvůli bolesti, roztroušené skleróze, revmatoidní artritidě, kožních potížích nebo při léčbě rakoviny.

Od letošního dubna mohou marihuanu předepsat pacientům s neutišitelnou bolestí i praktičtí lékaři. Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) poté stoupl počet předepisujících lékařů asi o čtvrtinu na zářijových 296. Loni za celý rok lékárny vydaly asi 320 kilogramů léčebního konopí, letos za tři čtvrtletí to bylo 275 kilogramů.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Tažená dlouhými provazy v rukou dvacítky strážců vstupuje žirafa se zavázanýma očima do přívěsu. Ten ji odveze z oblasti, která se pro ni stala nepřátelskou. Podobné přesuny zvířat jsou v Keni stále...

7. prosince 2025  9:23

Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil dokument volající po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem za...

7. prosince 2025  7:44

Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Policie (ilustrační foto)

Při požáru v bytě v panelovém domě v Tanvaldu na Jablonecku zemřel v noci na neděli sedmačtyřicetiletý muž. Podle mluvčí regionální policie Dagmar Sochorové bylo z vrchních pater domu evakuováno 30...

7. prosince 2025  7:30

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě...

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa. Dalších šest lidí je zraněných. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou i turisté....

7. prosince 2025,  aktualizováno  7:16

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

7. prosince 2025

Švédsko jako vzor genderové rovnosti? Ženy se bojí do politiky, hrozí jim smrtí

Premium
Anna-Karin Hatt (v červeném) během průvodu Pride ve Stockholmu v roce 2025....

Dlouhé roky platilo, že severské Švédsko je zemí, která nastavila etalon, jak by měla vypadat rovnost pohlaví. Čísla tomu přitakávala. Na sklonku loňského roku držely švédské ženy 47 procent křesel v...

7. prosince 2025

Exekutorům přidají, chudí zchudnou. Nově budou mít dlužníci těžší splácení

Premium
ilustrační snímek

Více než 600 tisíc dospělých je v Česku v exekuci. Tři čtvrtiny z nich mají exekucí více. Ti, kteří peníze vymáhají, nemají podle ministerstva spravedlnosti důstojné mzdy. Vláda Petra Fialy (ODS)...

7. prosince 2025

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

7. prosince 2025

Oblečení, kosmetika i hazard. Jaké výdaje tajíme před svými partnery

ilustrační snímek

Více než polovina Britů někdy skrývala před partnerem své útraty. Tajně nakupují oblečení, kosmetiku nebo utrácejí za hazardní hry. Mlžení kolem příjmů a výdajů není cizí ani Čechům.

7. prosince 2025

Maďarští podnikatelé pojedou do Ruska kvůli budoucí spolupráci, uvedl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....

Delegace maďarských podnikatelů se v příštích dnech vydá do Ruska, aby jednala o hospodářské spolupráci, uvedl při setkání se svými příznivci maďarský premiér Viktor Orbán. Připravovaná mise je podle...

6. prosince 2025  23:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hamás: Zbraně složíme po konci okupace Pásma Gazy a vzniku palestinského státu

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás

Teroristické hnutí Hamás je připravené složit zbraně, pokud skončí okupace Pásma Gazy izraelskou armádou. Své zbraně však předá pouze suverénnímu a nezávislému palestinskému státu. Uvedl to podle...

6. prosince 2025  22:44

Ruská bomba zasáhla ukrajinský Slovjansk, zranila nejméně šest lidí

Záchranáři pracují na místě skladu, který byl zasažen během noci ruských...

Nejméně šest lidí ve věku od 38 po 69 let utrpělo zranění poté, co ruská letecká bomba v sobotu večer zasáhla Slovjansk na východě Ukrajiny, uvedl šéf ukrajinské správy v Doněcké oblasti Vadym...

6. prosince 2025  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.