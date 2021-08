Člověk, který by chodil po ulicích s nabitou puškou v ruce, by patrně budil zaslouženou pozornost.

Vsaďme se, že by netrvalo déle než pár minut, než by u něj s kvílením pneumatik zastavilo policejní auto. A měl by hodně co vysvětlovat. Určitě by mu moc nepomohlo, kdyby by zdůrazňoval, že flintu má legálně, nabitou ji má jen broky a stejně nemá prst na spoušti. Přišili by mu minimálně přestupek. A dost možná by mu sebrali i tu zbraň a příslušné papíry.