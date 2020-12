Prymula: Nabídku na post zmocněnce bych přijal, očkovat se nechám

„Vím jen, že pan premiér se chystá takovou pozici vytvořit. Já o ni neusiluji, ale pokud budu osloven, zřejmě nabídku akceptuji,“ řekl Prymula. Bývalý ministr zdravotnictví řekl, že jednou z jeho podmínek, aby mohl funkci vykonávat, by byla spolupráce všech subjektů začleněných do očkovacího procesu.

„Musí se vymyslet plán na očkování sedmi milionů osob, což bez spolupráce nepůjde,“ dodal Prymula. „Nemá cenu brečet na tím, co se stalo v minulosti. Pokud bych dostal pozici, je potřeba pracovat od prvního dne a nechat analýzu, co se mělo udělat jinak, na dobu pocovidovou,“ dodal.

Podle Prymuly je dosavadní kampaň týkající se očkování slabá, Češi proto nevědí, proč je důležité nechat si vakcínu aplikovat. Očkování nebude povinné, ale lidé, kteří by se očkovat nechali, by mohli mít určité výhody.

„Na úrovni Evropské unie se hovoří o tom, že očkovaní by nemuseli procházet testováním, když pojedou například na dovolenou do zahraničí,“ řekl exministr zdravotnictví. Měly by však také existovat výjimky pro lidi, kteří by se očkovat chtěli nechat, ale ze zdravotních důvodů nemohou.

Aby se podařilo koronavirus porazit, je podle Prymuly třeba, aby očkováním prošlo asi 70 procent obyvatelstva. Čechy bude třeba přesvědčit o výhodách vakcinace.

Sám Prymula se prý nechá očkovat mezi prvními. Podle něj by měli jít příkladem politici. „Nesouhlas s očkováním od státních politiků není správný, zejména pokud budeme mít podrobné informace, že vakcína je bezpečná. Musíme jít příkladem. Pokud by se špičky ve státě očkovat nenechaly, těžko to můžeme chtít po ostatních,“ dodal.

Česko má přes Evropskou unii objednané vakcíny pro 6,9 milionu lidí. Vakcíny od firmy Pfizer, se kterou se v zahraničí již začalo očkovat, má Česko objednáno čtyři miliony dávek. Druhou nejpočetnější objednávku na tři miliony dávek takzvané oxfordské vakcíny má u společnosti AstraZeneca.

Podle ředitelky zdravotní péče firmy AstraZeneca pro ČR Jarmily Dolečkové by v případě schválení první dávky vakcíny mohly do Česka dorazit ještě letos.