Prymula povede nemocnici v Říčanech, má vybudovat pavilon za 250 milionů

„Je to pro mne nová profesní etapa a zároveň velmi příjemné poslání, kdy se budu opět moci vrátit přímo do zdravotnického provozu. Říčany jsou pro skupinu AGEL velmi významným a dlouhodobým partnerem a jsem rád, že mohu navázat na doposud dobrou spolupráci, která by mohla umožnit další podstatný rozvoj této části Prahy,“ uvedl Prymula.



Jeho cílem bude zejména výstavba nového pavilonu. „Chceme zde postavit nový moderní pavilon za bezmála 250 milionů korun, který bude nejen komfortnějším než stávající prostory nemocnice, jejíž budovy jsou v majetku Města Říčany a již dávno neodpovídají stavebně požadavkům a úrovni moderního zdravotnického zařízení, který vyžadují nejen pacienti, ale především jej ke své práci potřebují naši zdravotníci,“ řekl podle webu nemocnice nastupující ředitel Nemocnice AGEL Říčany.



Bývalý ministr zdravotnictví se na začátku dubna stal externím konzultantem skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Součástí skupiny je i firma Avenier, která v Česku distribuuje vakcíny firmy Moderna a vyhrála i distribuci očkovací látky Johnson&Johnson.



Ministrem zdravotnictví byl Prymula loni na podzim zhruba měsíc. Z vlády odešel poté, co deník Blesk 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli stravovací podniky měly být v danou dobu kvůli epidemii uzavřené.