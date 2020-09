Babiš uvede do úřadu nového ministra zdravotnictví Romana Prymulu

„Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie. Vím, jak skvěle jste obstál, když se bojovalo s první vlnou, a plně věřím, že stejně tak obstojíte i nyní ve velice a velice složité situaci,“ uvedl v pondělí prezident Miloš Zeman, když vLánech jmenoval do čela ministerstva zdravotnictví Romana Prymulu. Ve funkci nahradil Adama Vojtěcha, který rezignoval.



Dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula byl Vojtěchovým náměstkem a v době nouzového stavu vedl krátce Ústřední krizový štáb, než ho vystřídal v čele štábu ministr vnitra Jan Hamáček. Vláda také v pondělí obnovil činnost Ústředního krizového štábu a premiér tak vyhověl požadavku ČSSD, opozice i hejtmanů.

Co bude prosazovat, naznačil Prymula už v neděli.

„Je jisté, že my budeme stoupat někam do pásma 6 až 8 000 (nakažených covid-19 za den - pozn. autora). Pokud budeme provádět opatření, tak bychom to tady mohli oploštit. Pokud ta opatření nebudou, tak je jasné, že nám hrozí další nárůst,“ řekl Prymula v Partii na Primě.

Podpořil i znovu vyhlášení nouzového stavu. „Nouzový stav má své výhody, a pokud ten nárůst takovýto bude, tak si myslím, že je namístě o něm uvažovat,“ prohlásil v neděli muž, který se o den později stal ministrem zdravotnictví.

V březnu vzbudil pozornost, když mluvil o možném dlouhodobém uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou.



Prymula dříve vedl královéhradeckou fakultní nemocnici, byl ale dovolán kvůli podezření ze střetu zájmů. Z pozice náměstka ministra zdravotnictví, jímž byl od roku 2017, musel z rozhodnutí předchozího ministra Vojtěcha odejít letos v březnu kvůli chybějící bezpečnostní prověrce, jako ministr ji ovšem potřebovat nebude. Prezident Miloš Zeman již dříve řekl, že Prymulovi udělí nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva kvůli boji s koronavirem.