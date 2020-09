Když dojdou zdravotníci, s pacienty pomohou obyčejní lidé, nastínil Prymula

Základním stavebním kamenem pro úspěšné zvládnutí nárůstu nakažených je podle ministra Prymuly zdravotnický personál. Česká lékařská komora v pondělí zveřejnila údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která ukazují rychlé přibývání nakažených zdravotníků. Lékařů bylo k 19. září s nemocí covid 259, zatímco o měsíc dříve čtyři. U zdravotních sester počet pozitivně testovaných za stejné období vzrostl ze tří na 433.

„Opakovaně jsem říkal, že máme v nemocnicích nedostatek personálu i mimo situace, jako je pandemie covid-19. Je jasné, že personál je limitujícím faktorem. Můžeme tu mít nakrásně pět tisíc ventilátorů, ale pokud je nebude mít kdo obsluhovat, systém se zbortí,“ řekl na tiskové konferenci Roman Prymula. Proto se k němu bude přistupovat odlišně.

Zaprvé Jiná karanténa, než pro ostatní

„Zdravotnický personál bude mít prioritu a bude k němu přistupováno trochu odlišně i z hlediska karanténních opatření. Tam, kde bude zdravotníků nedostatek, budou sloužit v respirátorech i nadále, pokud budou bezpříznakoví,“ vysvětlil ministr.

Tento systém fungoval na některých odděleních nemocnic i během prázdnin, kdy řada zdravotních sester, bratrů či lékařů chodila jen do práce a zpátky domů. S negativním výsledkem testu se starali o pacienty v respirátorech.

Zadruhé Nástup mediků

Pokud bude v určitých místech stále personálu nedostatek i přes jiný systém karantény, na řadu přijdou medici z lékařských fakult. Do péče se zapojí tak, aby mohli dělat základní úkony.

„Neříkám, že medici budou obsluhovat ventilátory. To určitě ne, protože je to velmi složité, ale mohou poskytnout jinou péči,“ vysvětlil Roman Prymula.

Zatřetí V případě nouze pomůžou školení laici

Pokud by čísla hospitalizovaných pacientů rostla natolik, že by jeden i druhý systém selhal, na řadu přijdou i obyčejní lidé.

„Je připravený i scénář, že by se mohli povolávat i poučení laici, pokud by to bylo opravdu potřeba. Doufám, že k třetímu bodu nikdy nedojde,“ dodal ministr.

Nemocní zůstanou v krajích

Nově by se také neměli převážet pacienti s nemocí covid-19 na centrální místo, ale zůstat ve „svých“ nemocnicích. Ministr Prymula chce podle svých slov zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid a současně chce s kraji chce konzultovat kapacity v jejich nemocnicích.

„Potřebujeme, aby pacienti, pokud mají covid, zůstávali v jednotlivých krajích. Jejich transport na centrální zařízení nedává smysl, je ohrožující jak pro personál tak transportní kapacity,“ dodal. Přesouvat by se mohli až v případě, že někde bude kapacita naplněná. Připravují se na to podle něj plány.

Kapacity laboratoří na testování se podle ministra blíží 30 tisícům za den, i díky zapojení akademických pracovišť. Zatím nejvyšší denní počet testů byl 23 tisíc. Limitující jsou odběrová místa, ulevit by jim mělo zrušení druhého testu lidí v karanténě. Jednají o tom pracovní skupiny.

„Myslím, že se velmi blíží doba, kdy by druhý test nemusel být. Po prvním negativním testu, když je člověk po dobu deseti dnů v karanténě, je riziko, že bude onemocnění dál šířit, enormně malé, zejména když se jedná o někoho bezpříznakového,“ dodal Prymula.

Zajištění dostatečných kapacit v nemocnicích „za jakéhokoliv vývoje epidemie“ dostal Prymula za úkol při svém nástupu do funkce od premiéra Andreje Babiše.