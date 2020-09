Prymula zřejmě brzy na vládě navrhne vyhlášení nouzového stavu

Připravujeme další informace

„Udělat to určitě musíme. Bez toho moc šance není. Já myslím, že to bude na prvním jednání vlády,“ řekl Prymula Respektu.

Nouzový stav vyhlašuje vláda a potřebuje k němu i souhlas sněmovny. Další jednání vlády je ale na programu až za týden, tedy po volbách.

Prymula o možnosti nouzového stavu mluvil už před osmi dny.

„Denně bude přibývat šest až osm tisíc potvrzených nákaz covidem-19, pokud nepřijmeme další opatření. Je na místě zvažovat stav nouze,“ řekl tehdy ještě náměstek pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka nebylo v tu chvíli vyhlášení nouzového stavu v nejbližší době namístě.

Prymula v neděli oznámil, že by se v následujících týdnech mohly v Česku omezit volnočasové aktivity na maximální počet 10 až 20 lidí, svatby potom na maximálně 30.

„Nazrál čas, abychom omezili volnočasové aktivity směrem k počtu osob,“ uvedl Prymula na Primě s tím, že se bude jednat o širokou škálu aktivity, které opatření postihne. Vyhlásit nová opatření by se mohla v následujícím týdnu - ve středu, nebo v pátek.

O omezení kontaktu mluvil Prymula již dříve, ještě jako náměstek na ministerstvo zdravotnictví. V květnu v rozhovoru pro Mf DNES uvedl, že by se lidé měli vzdát větších sociálních interakcí a měli by žít v malých komunitách o velikosti několika rodin. Mluvil o tom v souvislosti se zhoršením situace v České republice.

Prymula rovněž řekl, že nečeká, že by se zavíraly školy. Nicméně střední školy jsou v rizikovosti kontaktů na špici a že je možné zavedení distanční výuky. To by se ale netýkalo prvních ročníků. O opatřeních pro školy by měl v týdnu diskutovat s ministrem školství Robertem Plagou.