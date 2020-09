Prymula zřejmě brzy navrhne nouzový stav, Babiš a Hamáček ho podpoří

„Udělat to určitě musíme. Bez toho moc šance není. Já myslím, že to bude na prvním jednání vlády,“ řekl Prymula Respektu. Nouzový stav vyhlašuje vláda a potřebuje k němu i souhlas Sněmovny. Další jednání vlády je ale na programu až za týden, tedy po volbách.

Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček o plánu ministra zdravotnictví ví. Pokud Prymula na jednání vlády s návrhem na vyhlášení nouzového stavu přijde, Hamáček ho podpoří.

„Pokud ministerstvo dospělo k názoru, že potřebuje udělat opatření, ke kterým není na základě zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněno, tak to bude potřeba vyhlásit,“ řekl iDNES.cz ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

Stejně se vyjádřil také premiér Andrej Babiš. „Pokud to navrhne, tak ho samozřejmě podpořím,“ uvedl pro iDNES.cz.

Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Poté byl nouzový stav postupně prodlužován, skončil 17. května.

Hamáček řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že vyhlášení nějaké formy mimořádného stavu by bylo potřeba zvážit, pokud by došlo k výpadku zdravotnického personálu.

Podle Hamáčka ale stát zatím zvládá situaci kolem covidu-19 standardními prostředky. Sám Prymula ještě minulý týden v úterý při svém uvedení do úřadu ministra řekl médiím, že vyhlášení nouzového stavu zatím není nutné. Nevyloučil ale tehdy, že by si to situace mohla vyžádat za jeden či dva týdny.

Prymula o možnosti nouzového stavu přitom mluvil už před osmi dny.

„Denně bude přibývat šest až osm tisíc potvrzených nákaz covidem-19, pokud nepřijmeme další opatření. Je na místě zvažovat stav nouze,“ řekl tehdy ještě náměstek pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

Prymula podle Respektu zvažuje vyhlášení nouzového stavu i kvůli předchozím právním sporům kolem opatření, která kvůli koronaviru na jaře vyhlašovalo ministerstvo zdravotnictví. Soud 23. dubna rozhodl o zrušení čtyř opatření ministerstva, která omezila volný pohyb, maloobchod či služby v provozovnách. Vláda pak musela omezení přijmout jako krizová opatření v nouzovém stavu.

Ve hře je omezení shromažďování na maximálně 20 lidí

Prymula v neděli oznámil, že by se v následujících týdnech mohly v Česku omezit volnočasové aktivity na maximální počet 10 až 20 lidí, svatby potom na maximálně 30.

„Nazrál čas, abychom omezili volnočasové aktivity směrem k počtu osob,“ uvedl Prymula na Primě s tím, že se bude jednat o širokou škálu aktivity, které opatření postihne. Vyhlásit nová opatření by se mohla v následujícím týdnu - ve středu, nebo v pátek.

O omezení kontaktu mluvil Prymula již dříve, ještě jako náměstek na ministerstvo zdravotnictví. V květnu v rozhovoru pro Mf DNES uvedl, že by se lidé měli vzdát větších sociálních interakcí a měli by žít v malých komunitách o velikosti několika rodin. Mluvil o tom v souvislosti se zhoršením situace v České republice.

Petr Fiala @P_Fiala Případné vyhlášení NS je výsledkem neschopnosti současné vlády. Zemi absolutně nepřipravila na druhou vlnu. Nespustila chytrou karanténu, neposílila hygieny, nezajistila dostatečné testování a trasování. Občanům lhala a nesplnila úkoly. ODS zavedení nouzového stavu nepodpoří. oblíbit odpovědět

Prymula rovněž řekl, že nečeká, že by se zavíraly školy. Nicméně střední školy jsou v rizikovosti kontaktů na špici a že je možné zavedení distanční výuky. To by se ale netýkalo prvních ročníků. O opatřeních pro školy by měl v týdnu diskutovat s ministrem školství Robertem Plagou.



Podle opozice je případné vyhlášení nouzového stavu důsledkem neschopnosti vlády.