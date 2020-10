Kandidát na děkana s podporou ministra? Nehodí se to, kritizoval Maďar Prymulu

„Hovořil jsem s docentem Václavem Procházkou, který mi představil svou vizi pro Lékařskou fakultu v Ostravě. Udělal na mě dojem člověka, který ví, co dělá. Je skvělým kandidátem na děkana fakulty. Přeji mu v blížící se volbě hodně štěstí a zdaru,“ napsal Prymula na Twitter v neděli, tedy den před volbou děkana.

„Kdyby takovouto podporu vyjádřil nějaký politik den před tajnou volbou apolitického Akademického senátu Tvému protikandidátovi, Romane, když jsi před let kandidoval na rektora, co by sis o tom myslel? Taky že je to účelovka a kampaň? V akademickém prostředí se to fakt nehodí,“ reagoval epidemiolog a Procházkův protikandidát Maďar na Prymulův tweet.



„Žádnou volbu neovlivňuji. Pouze jsem vyjádřil podporu uchazeči, který mě navštívil a představil mi vizi. Podle mého nezávislého soudu skutečně dobrou. To mohl ostatně udělat kdokoliv, včetně tebe,“ zareagoval pak na výtky Prymula.



„Opravdu nemám za současné situace, a neměl bych ani za standardní, jakékoliv osobní ambice se vměšovat do procesu,“ dodal posléze ministr.

Maďar dostal přes polovinu hlasů

Volby na nového děkana, které vypsala fakulta na začátku září, proběhly v pondělí odpoledne. Maďar i přes Prymulovo protežování Procházky uspěl hned v prvním kole volby, když získal deset z 18 možných hlasů. O jeho zvolení rozhodl akademický senát fakulty. Svůj návrh předloží rektoru Janu Latovi, jenž děkana jmenuje do funkce.



Maďar tak nahradí ve funkci Arnošta Martínka, který rezignoval. Kromě Maďara a Procházky se o funkci ucházel i proděkan pro vědu a výzkum Karel Drgáč, který působil například jako ředitel Slezského divadla v Opavě.

Maďara se v komentářích zastávali i uživatelé sociální sítě. „Věřím, že akademický senát LF vybere toho nejvhodnějšího kandidáta, aniž by k tomu potřeboval doporučení ministra zdravotnictví... Politikaření na akademickou půdu nepatří,“ míní uživatelka Hana. „Pane doktore, na malosti některých lidí nejlépe poznáme ty velké. Za vámi stojí skutečná práce, dobře odvedená a prokazatelná,“ dodává uživatelka Marcela Lilingová.



Fakulta bude pod Maďarovým vedením bojovat o existenci

„Naši lékařskou fakultu jsem zažil jako zaměstnanec ještě v dobách, kdy nesla jméno Zdravotně-sociální a i později přejmenovanou na Fakultu zdravotnických studií OU. S odstupem 15 let od doby, kdy jsem v ní začal pracovat poprvé, vůbec nepochybuji o tom, že naše fakulta, čímž myslím vždy integrálně i fakultní nemocnici, disponuje potenciálem na to, aby mohla kontinuálně růst, připravovat do praxe kvalitní absolventy a přinášet hodnotné vědecké výstupy,“ popsal Maďar ve svém volebním programu.



Fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. Národní akreditační úřad na ni nejdříve zjišťoval okolnosti podezřelého přijímání studentů, letos v červenci jí odmítl udělit novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství. Škola tak do něj zatím nemůže přijímat studenty. Volba nového děkana tak je pro mladou fakultu klíčová.

„Toto řízení může skončit jak odebráním akreditace, tak zastavením celého řízení,“ uvedl tajemník Národního akreditačního úřadu Jiří Smrčka. Zároveň zdůraznil, že letos přijatých studentů se řízení nedotkne.

Epidemiolog Maďar v srpnu skončil v pracovní skupině ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Skupina měla tehdy za úkol dodávat odborná stanoviska pro postup uvolňování karanténních opatření.

„Jako epidemiolog se budu dál věnoval pandemii, ale ne cestou ministerstva zdravotnictví. Bral jsem to jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,“ vysvětlil tehdy Maďar.



Členy skupiny kromě něj byli ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, hlavní hygienička Jarmila Rážová, Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti a anesteziolog Vladimír Černý.