Dokud není vakcína, musíme se soustředit na diagnostiku, říká Prymula

Přichází druhá vlna epidemie?

Musíme být velmi obezřetní, ale stále ještě si myslím, že to nemá charakter druhé vlny. To bychom museli mít exponenciální nárůst, jako například v Rumunsku nebo Izraeli.

Platí, že číslo exponenciálního nárůstu je kolem 400?

Taková čísla by už exponenciální nárůst znamenala, protože jestli máme 163, někdy 212, a potom bychom šli na 250, 300, 400 – to už by byl signál, že to začíná stoupat.

Vidíme v Izraeli, že se zavírají obchodní domy a restaurace. Česká vláda však řekla, že plošné restrikce už nikdy opakovat nebude. Ale je to reálné?

Tak nikdy asi člověk nemůže říct, že se něco nikdy nenastane. Na druhou stranu bude snaha, aby k tomu nemuselo dojít, abychom byli schopni ta ohniska trasovat tak rychle, že nebude nedocházet k masovému šíření. Kdyby k němu došlo, je tu stále možnost řešit situaci na regionální úrovni. Tedy karanténou nějakého malého území. To jsou však poměrně krajní opatření. Doufám, že k nim nebude docházet.

Méně krajní opatření jsou roušky. Rakousko má podobný nárůst jako my a už roušky zavedlo. Je možné, že i v Česku přijde během léta takové nařízení?

U nás je diametrálně odlišná situace v ploše a jednotlivých centrech i regionech, kde jsou ohniska. Nemyslím, že by plošné zavedení mělo v tuto chvíli kýžený efekt. Nicméně v regionech, kde dochází k rychlému nárůstu a je tam třeba více ohnisek, tam si myslím, že roušky na místě jsou. Také je většinou regionální stanice nařizují a dávají je do balíků opatření, která se tam přijímají.

Všichni jsme doufali, že v létě pandemie pomine. Jenže když se podíváme na nárůsty v Americe nebo v Brazílii, je zjevné, že je viru v přírodě pořád hodně.

Nelze říct, že by viru ubývalo, ba naopak. Zatím jde počet případů nahoru. To znamená, že pandemie ve světovém měřítku trvá. Pořád tu jsou nárůsty a říkat, že virus zmizí na konci roku, opravdu není nijak podložené. Myslím, že je to zcela mimo realitu.

Bojíte se podzimu?

Podzim nám přinese nepochybně vrásky na čele, protože pokud tady ještě nebudeme mít vakcínu a to asi mít nebudeme, tak bude hrozit souběh s chřipkou. V tom případě bude nutné investovat do systému diagnostiky, aby se zdravotnictví nezahltilo. A s tím se musíme prostě ještě nějak vypořádat.