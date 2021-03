Jsou tři firmy, které v Česku chtějí vyrábět Sputnik V, řekl Prymula

V Česku je zájem i kapacita k výrobě vakcíny Sputnik V, řekl exministr zdravotnictví a poradce prezidenta Miloše Zemana Roman Prymula. On osobně ví o třech zájemcích, kteří by byli schopni výrobu desítek milionů vakcín realizovat. Řekl to ve vyjádření pro iDNES.cz.