Vlna covidu může být v srpnu, počítejme s návratem restrikcí, říká Prymula

Situaci by Češi podle něj neměli podceňovat. Prymula by doporučil všem, kteří ještě nedostali třetí dávku vakcíny proti koronaviru, aby tak učinili, a vysvětlil, pro koho je vhodná její čtvrtá dávka. Přiznal ale, že situaci by mohl zkomplikovat nedostatek vakcín.

Podle Prymuly by motivace občanů k očkování měla být hlavně ochrana zdraví, nikoli například dovolená, řekl v rozhovoru pro CNN Prima News. Zároveň přiznal, že si nedělá iluze. „Někteří se raději nechají očkovat proto, aby nemuseli podstoupit martýrium testování,“ popsal v souvislosti se začínající turistickou sezonou Prymula.

Bývalý ministr zdravotnictví apeloval na to, že onemocnění bychom neměli podceňovat, a to i přesto, že denní přírůstky nakažených nejsou nijak extrémně vysoké. Prymula varoval před jejich „plíživým nárůstem“ a poukázal na 700 nakažených, kteří byli potvrzeni v úterý.

Návrat respirátorů a dobrovolná čtvrtá dávka

Nejlepší ochranou proti šíření epidemie je podle Prymuly očkování. Zároveň přiznal, že u nových vakcín je v současné době problém s jejich dostupností.

„U nových vakcín je trochu problém, že by měly být k dostání na přelomu září a října, což může být pozdě. Vlna se může vyskytnout už v srpnu nebo září,“ popsal ve vysílání CNN Prima NEWS.

Lidé, kteří nemají dokončené trojdávkové očkovací schéma, by si ho měli podle Prymuly doplnit. V takovém případě by měli žadatelé o očkování zvážit, jestli si vyberou původní variantu očkování nebo jestli vyčkají na tu budoucí. Otázkou zůstává, zda nové vakcíny přijdou včas.

Prymula očekává, že se znovu vrátí restrikce v podobě povinného nošení respirátorů, které trvaly během předcházejících covidových vln. Zároveň ale předpokládá, že by restrikce neměly dosáhnout plošných rozměrů v podobě lockdownů.

U čtvrté dávky by se řídil doporučením České vakcinologické společnosti. „Tu čtvrtou dávku doporučuje lidem nad 60 let, lidem v rizikových kategoriích a zdravotníkům,“ připomněl.

Druhou posilovací dávku očkování doporučuje i ředitelka SÚKL Irena Storová. „Největší prospěch z druhé posilovací dávky budou mít lidé nad 80 let, lidé mezi 70 a 60 lety by se měli proti covidu přeočkovat, pokud mají zdravotní stav, který by mohl průběh onemocnění u nich zhoršit. U lidí pod 60 let prozatím není z pohledu odborníků přeočkování celkově už čtvrtou dávkou, doporučováno,“ uvedla Storová, a to kvůli tomu, že protilátky z jejich imunity rychle vyvanou.

Očkovací kampaň neslibuje konec pandemie

Vzhledem k pomalu rostoucím případům nákazy koronaviru zadalo Ministerstvo zdravotnictví zakázku na novou očkovací kampaň. Ta na rozdíl od té předešlé nebude slibovat konec pandemie.

„Kampaň musí lidi přesvědčit, že je potřeba se očkovat už na konci léta či začátkem podzimu, abychom s příchodem chladnějšího počasí předešli další silné vlně covid-19, s tím spojenému zahlcení nemocnic, zdravotním rizikům, ale i ekonomickým dopadům případné pandemie,“ uvedl resort v zadání zakázky.

Mottem kampaně by mělo být: „Nechte se očkovat posilující dávkou než přijde zima, ať přežijeme ve zdraví další vlnu. Vláda má řešení pro každého.“ Odstartovat má 1. srpna a resort vyjde na 1,7 milionu korun.

Celkový počet nakažených se v České republice odhaduje k 3,9 milionům lidí, což je zhruba 366 tisíc na milion obyvatel uvedla americká Johns Hopkins University. Celkem má v Česku ukončené očkování proti covidu téměř 6,9 milionu lidí. V porovnání o ostatními evropskými zeměmi jsou Češi jedněmi z méně proočkovaných národů.

Podle webu Ourworldindata.org je Česko z hlediska poměrného počtu nakažených 22. nejvíce zasaženou zemí.

Z celého světa je na tom nyní nejhůře Andorra (561 690 případů nákazy na milion obyvatel). V první desítce jsou dále Kypr, Dánsko, Island, San Marino, Portugalsko, Slovinsko, Rakousko, Nizozemsko a Slovensko.