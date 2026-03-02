První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. „Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky skvělé práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ sdělila Poliaková.
Lenka Poliaková
● Dvacátá ředitelka pražské zoologické zahrady se funkce ujme 1. března. V zoo pracovala už v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Mimo jiné koordinovala navrácení koní Převalského do volné přírody nebo Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril v Kamerunu.
● Ze zoo odešla kvůli konfliktům s bývalým ředitelem. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru kontroly zdravotních pojišťoven a poradkyně ministra.
● Vystudovala obor wildlife management na ČZU a mezinárodní obchod na VŠE v Praze.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Byla mezi nimi i řada známých jmen z politiky nebo byznysu.
Výběrou komisi podle Poliakové mohla přesvědčit její podrobná koncepce. „Myslím si, že i díky mým profesním zkušenostem jsem mohla být důvěryhodný kandidát v tom, že nestavím a neslibuju vzdušné zámky. Myslím si, že můj životopis a moje nápady, se kterými do zoo přicházím, jsou v souladu,“ uvedla pro MF DNES.
Mezi její plány patří lepší komunikace se zaměstnanci nebo dokončení pavilonu Arktida. „Máme spoustu práce s Arktidou, ale samozřejmě vím, že existují i další dlouhodobé plány, třeba na pavilon Jižní Ameriky, rekonstrukci Indonéské džungle, facelift by si zasloužil i Pavilon šelem a plazů. Ale Arktida je tak velký projekt, že veškerá energie by teď měla jít na něj,“ popisuje.
O pandu usilovat nebudu, zdražit jednou budeme muset, říká nová šéfka Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.