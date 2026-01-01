První se v roce 2026 narodil Matyáš v Plzni, stihl to sedm minut po půlnoci

Z prvních miminek v jednotlivých krajích se ještě tři narodila v první půlhodině roku. Podle informací ze 14 krajů je mezi prvními dětmi roku osm dívek a šest chlapců.
První letošní dítě se narodilo v první půlhodině roku také na Vysočině, ve Zlínském a Královéhradeckém kraji. V jihlavské nemocnici přišel na svět deset minut po půlnoci chlapec Justin, o pět minut později se narodila Anna v porodnici nemocnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Dvaadvacet minut po půlnoci přišla na svět Marie v nemocnici v Náchodě.
Další tři děti následovaly do konce první hodiny roku. V Praze se jako první narodil Oliver 31 minut po půlnoci ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. O pět minut později jako první miminko v Ústeckém kraji přišla na svět dívka v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Lukáš narozený v 00:52 v nemocnici v Hořovicích na Berounsku je prvním dítětem ve Středočeském kraji.
|
DĚTI ROKU 2025: Meda, Kornelius, Arien i Aries. Mnohé celebrity jména dětí tají
Ve druhé hodině roku přišel na svět chlapec Patrick v prostějovské nemocnici v 01:47. Stal se tak prvním letošním dítětem v Olomouckém kraji. Ve třetí hodině se narodila Tamara v 02:28 v porodnici nemocnice v Karlových Varech, Klaudie v 02:43 v nemocnici v České Lípě a Emma o dvě minuty později v nemocnici v Táboře. Dívky se tak staly prvními miminky v Karlovarském, Libereckém a Jihočeském kraji.
Až po 03:00 přišly na svět první letošní děti v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. V 03:03 se narodil Viktor v krajské nemocnici ve Frýdku-Místku a v 03:45 Laura v porodnici ve Znojmě. Víc než pět hodin čekali na první miminko roku v Pardubickém kraji. Kristýna přišla na svět v nemocnici v Ústí nad Orlicí v 05:01.
Některé kraje prvním dětem v roce dávají odměnu. Na Vysočině rodiče dostávají peněžitý dar a zlatý šperk, v Libereckém kraji je pro první dívku a prvního chlapce roku připravený pamětní zlatý dukát, peněžitý dar 5000 korun a dětská kosmetika. Hlavní město Praha tradičně odměňuje 15 000 korunami všechny děti, které se narodí na Nový rok v pražských porodnicích matkám s trvalým bydlištěm na území hlavního města.
|
Prvním dítětem roku 2025 je Tamara. Narodila se pouhou minutu po půlnoci
V Česku čtvrtým rokem po sobě pokračuje pokles porodnosti. Loni se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) během prvních tří čtvrtletí roku narodilo 58 700 dětí, meziročně o 5800 méně, což představuje pokles o devět procent.