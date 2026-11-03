„Nedokázal oddělit stranický zájem od odpovědnosti, kterou má,“ řekl Hřib. Byl to právě Okamura, kdo navrhl a prosadil, aby první čtení vládního návrhu na zrušení poplatků ukončilo hlasován v sobotu po půl páté ráno.
Hřib řekl, že i když vládní koalice zařazení bodu v úterý zablokuje, nakonec takové hlasování bude.
„I my se přidáváme k výzvě na odvolání Tomia Okamury,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu hnutí Michaela Šebelová.
„Je to prostě zločinná snaha zničit svobodu veřejnoprávních médií,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel před schůzí Sněmovny ke snaze vlády zrušit koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní média,
Jednání grémia Sněmovny trval jen osm minut
Jednání vedení Sněmovny před schůzí trvalo podle šéfa poslanců lidovců Mariana Jurečky jen osm minut, dál už se koalice s opozicí nechtěla bavit.
„Vládní představitelé nám oznámili, jaké tisky chtějí projednat,“ řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, podle kterého bylo jednání grémia Sněmovny v úterý nejkratší, jaké pamatuje. Noční jednání by ale podle něj tentokrát být nemělo. To, že to opozici vládní koalice oznámila, potvrdil před schůzí také Jurečka.
„Uvidíme, jak to bude probíhat ze strany opozice,“ odvětil předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na dotaz, jak bude schůze vypadat.
Podobu jednání dolní komory parlamentu může ovlivnit i to, že se v úterý koná stávka v České televizi a v Českém rozhlasu a další akce proti zrušení poplatků. „Vyjádříme se k tomu, co se tu dělo,“ uvedl Jakob.
„Česká společnost si nedá vzít svobodná veřejnoprávní média,“ prohlásil Matěj Ondřej Havel, který sám upozornil na to, že přišel na jednání Sněmovny v černém ze solidarity ke stávkujícím zaměstnancům České televize a Českého rozhlasu. Podobně oblečení dorazili i někteří Piráti.
Klempíř by měl rezignovat, prohlásil šéf TOP 09
Havel v úterý vyzval ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře, aby sám ve vládě skončil. „Ministr Klempíř by měl rezignovat a měl by být tedy nahrazen,“ řekl předseda opoziční TOP 09.
„Já si myslím, že Oto Klempíř, po tom, co jsme viděli ty návrhy na zničení svobody veřejnoprávních médií, jsme viděli návrhy kulturní koncepce, to všecko, co se kolem toho děje, tak to ministerstvo vede šíleným způsobem. A my jsme tady už vyzývali před nějakým časem, aby hodil ručník do ringu, aby se vzdal vedení toho ministerstva, protože je to prostě ostuda,“ prohlásil Matěj Ondřej Havel.
Dohoda je na cestě, tvrdí Okamura o kontrole hospodaření ČT a rozhlasu
Poslance podle hnutí SPD čeká brzy hlasování o změně Ústavy, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření ČT a rozhlasu.
„Konečně se může projednat změna Ústavy, aby NKÚ mohl kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu,“ řekl poslanec SPD Libor Vondráček.
K prosazení změny je ale potřebná ústavní většina v obou komorách parlamentu.
„Dohoda je na cestě,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura. Hlasování by chtěla podle něj vládní koalice v pátek. Okamura ale novinářům také řekl, že spíše čeká, že opozice bude chtít hlasování v tomto týdnu zablokovat.
„S námi žádná dohoda neexistuje,“ řekl místopředseda lidovců František Talíř. To potvrdil i šéf poslanců lidovců Marian Jurečka.
Babiš chce, aby jeho kolegové z ANO a z koalice nevyhledávali zbytečné konflikty
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš po pondělním jednání vlády řekl, že bude chtít po poslancích svého hnutí i vládní koalice, aby nevyhledávali zbytečné konflikty.
„Já určitě budu apelovat na naše kolegy i v koalici, aby zkrátka nevyhledávali nějaké zbytečné konflikty,“ řekl premiér Andrej Babiš k tomu, jak to podle něj ovlivní jednání.
„Samozřejmě měli by všichni mít zájem, aby vztahy se nějakým způsobem normalizovaly, protože takové vztahy tady nikdy nebyly v minulosti. Je mi to líto,“ prohlásil předseda vlády a ANO po pondělním jednání vlády.
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Moderátoři v černé a omezené vysílání. Na budovách ČT a ČRo visí transparenty
Poslanci mohou jednat o změnách v doplňkovém penzijním spoření
Poslanci by podle plánu vládní koalice měli v úterý ve druhém čtení jednat o vládním návrhu novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů.
Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.
Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.
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Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty
Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.
„Bude možné spořit už od stokoruny, rodiče budou moci spořit i malým dětem,“ řekl poslanec rozpočtového výboru za SPD Jan Hrnčíř.
Rozpočtový výbor doporučil schválení předlohy beze změn. Opoziční poslanci neprosadili při jednání dvě desítky pozměňovacích návrhů. Budou je moci navrhnout v úterý ve druhém čtení návrhu a zda projdou, se definitivně rozhodne až při konečném hlasování o novele.
Tiskové konference stran před schůzí Sněmovny