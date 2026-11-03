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Poslanci se sejdou poprvé po noční bitvě o poplatky. Nechci konflikty, řekl Babiš

Josef Kopecký
  5:48

Premiér Andrej Babiš dorazil do jednacího sálu Sněmovny (1. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci se sejdou na první schůzi Sněmovny po bouřlivém nočním jednání o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Vyvrcholilo hlasováním, které nařídila koalice na 4:36 v sobotu ráno. „Já určitě budu apelovat na naše kolegy i v koalici, aby zkrátka nevyhledávali nějaké zbytečné konflikty,“ řekl premiér Andrej Babiš k tomu, jak to podle něj ovlivní jednání.

„Samozřejmě měli by všichni mít zájem, aby vztahy se nějakým způsobem normalizovaly, protože takové vztahy tady nikdy nebyly v minulosti. Je mi to líto,“ prohlásil předseda vlády a ANO po pondělním jednání vlády.

Podobu jednání může ovlivnit i to, že se v úterý koná stávka v České televizi a v Českém rozhlasu a další akce proti zrušení poplatků.

Poslanci by mohli jednat o změnách v doplňkovém penzijním spoření

Poslanci by podle plánu vládní koalice měli ve druhém čtení jednat o vládním návrhu novely zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.

Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.

Rozpočtový výbor doporučil schválení předlohy beze změn. Opoziční poslanci neprosadili při jednání dvě desítky pozměňovacích návrhů. Budou je moci v úterý ve druhém čtení návrhu a zda projdou, se definitivně rozhodne až při konečném hlasování o novele.

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