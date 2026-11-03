Poslanci se sejdou poprvé po noční bitvě o poplatky. Nechci konflikty, řekl Babiš

„Samozřejmě měli by všichni mít zájem, aby vztahy se nějakým způsobem normalizovaly, protože takové vztahy tady nikdy nebyly v minulosti. Je mi to líto,“ prohlásil předseda vlády a ANO po pondělním jednání vlády.
Podobu jednání může ovlivnit i to, že se v úterý koná stávka v České televizi a v Českém rozhlasu a další akce proti zrušení poplatků.
Poslanci by mohli jednat o změnách v doplňkovém penzijním spoření
Poslanci by podle plánu vládní koalice měli ve druhém čtení jednat o vládním návrhu novely zákona o doplňkovém penzijním spoření.
Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Návrh počítá i s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.
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Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty
Zákon sníží odváděné poplatky penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanovuje strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, kde se pravidla poplatků nemění.
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.
Rozpočtový výbor doporučil schválení předlohy beze změn. Opoziční poslanci neprosadili při jednání dvě desítky pozměňovacích návrhů. Budou je moci v úterý ve druhém čtení návrhu a zda projdou, se definitivně rozhodne až při konečném hlasování o novele.