Tím nejdůležitějším údajem v předpovědi počasí do konce týdne jsou srážky. Po kriticky suchých předchozích dvou měsících konečně v květnu v Česku prší.
Oblačnosti přibude už ve středu odpoledne a večer, meteorologové slibují četnější přeháňky a lokálně i bouřky. Spadnout by mohlo 10 milimetrů srážek a v bouřkách ojediněle kolem 25 milimetrů. Jeden milimetr srážek odpovídá jednomu litru vody na ploše jednoho metru čtverečního.
Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a v tisíci metrech na horách kolem 15 °C.
V noci na čtvrtek bude občas pršet zejména v Čechách a na severozápadě Moravy, zpočátku se vyskytnou i bouřky. Spadne opět 10 milimetrů srážek, v bouřkách ojediněle kolem 25 milimetrů.
|den
|noc
|odpoledne
|středa 6. května
|22 až 26, na západě Čech kolem 20 °C
|čtvrtek 7. května
|12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 °C
|14 až 19, na SZ Čech kolem 12, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 °C
|pátek 8. května
|10 až 5 °C
|16 až 20, na jižní Moravě až 23 °C
|sobota 9. května
|9 až 4 °C
|19 až 23, na jihu Moravy až 25 °C
|neděle 10. května
|10 až 5 °C
|23 až 28 °C
|od pondělí do středy
|15 až 10 stupňů, ve středu 10 až 5 °C
|21 až 26, postupně 14 až 19 °C
Teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku k 15 až 11 stupňům a v tisíci metrech na horách k 9 °C.
Ve čtvrtek bude na severozápadě deštivěji a výrazně chladněji než na jihovýchodě. Meteorologové slibují oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat.
Podle předpovědi to bude nejchladnější den celého týdne. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 19 stupňů, na severozápadě Čech kolem 12, zato na jihovýchodě a východě Moravy ve Slezsku 19 až 23 °C.
Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu?
Pátek přinese více slunce, méně přeháněk. První den prodlouženého víkendu bude oblačný až polojasný, ojedinělé, během dne zejména na horách se objeví četnější přeháňky. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 16 až 20, na jižní Moravě až 23 stupňů.
Další oteplení přinese sobota. Bude polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky. A teploměry přes den ukážou 19 až 23, na jihu Moravy až 25 °C.
V neděli se teploty přehoupnou přes letních 25 stupňů. Bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky a bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 až 28 °C.
Dál teploty neporostou. Na příští týden, kdy v úterý začínají takzvaní tři ledoví muži, meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo deštěm a místy bouřky. Přechodně i polojasno.
Noční mrazy podle předpovědi nehrozí. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 stupni, ve středu 10 až 5 °C.
Přes den se ukáže 21 až 26 stupňů, postupně se ochladí na 14 až 19 °C.