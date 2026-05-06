První přesná předpověď na prodloužený víkend, v neděli přijde změna

Petra Škraňková
  10:54
Druhý květnový prodloužený víkend přinese počasí ideální pro venkovní aktivity. Oteplí se a také dost zaprší, takže se sníží riziko požárů v přírodě. Neděle dokonce přinese letní teploty blížící se třicítce.
ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Tím nejdůležitějším údajem v předpovědi počasí do konce týdne jsou srážky. Po kriticky suchých předchozích dvou měsících konečně v květnu v Česku prší.

Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Oblačnosti přibude už ve středu odpoledne a večer, meteorologové slibují četnější přeháňky a lokálně i bouřky. Spadnout by mohlo 10 milimetrů srážek a v bouřkách ojediněle kolem 25 milimetrů. Jeden milimetr srážek odpovídá jednomu litru vody na ploše jednoho metru čtverečního.

Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a v tisíci metrech na horách kolem 15 °C.

V noci na čtvrtek bude občas pršet zejména v Čechách a na severozápadě Moravy, zpočátku se vyskytnou i bouřky. Spadne opět 10 milimetrů srážek, v bouřkách ojediněle kolem 25 milimetrů.

Teploty v Česku do konce týdne
dennocodpoledne
středa 6. května22 až 26, na západě Čech kolem 20 °C
čtvrtek 7. května12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 °C14 až 19, na SZ Čech kolem 12, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 °C
pátek 8. května10 až 5 °C16 až 20, na jižní Moravě až 23 °C
sobota 9. května9 až 4 °C19 až 23, na jihu Moravy až 25 °C
neděle 10. května10 až 5 °C23 až 28 °C
od pondělí do středy15 až 10 stupňů, ve středu 10 až 5 °C21 až 26, postupně 14 až 19 °C

Teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku k 15 až 11 stupňům a v tisíci metrech na horách k 9 °C.

Ve čtvrtek bude na severozápadě deštivěji a výrazně chladněji než na jihovýchodě. Meteorologové slibují oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat.

Podle předpovědi to bude nejchladnější den celého týdne. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 19 stupňů, na severozápadě Čech kolem 12, zato na jihovýchodě a východě Moravy ve Slezsku 19 až 23 °C.

Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu?

Pátek přinese více slunce, méně přeháněk. První den prodlouženého víkendu bude oblačný až polojasný, ojedinělé, během dne zejména na horách se objeví četnější přeháňky. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 16 až 20, na jižní Moravě až 23 stupňů.

Další oteplení přinese sobota. Bude polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky. A teploměry přes den ukážou 19 až 23, na jihu Moravy až 25 °C.

V neděli se teploty přehoupnou přes letních 25 stupňů. Bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky a bouřky. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 23 až 28 °C.

Ledoví muži přinesou léto, pak se počasí změní, říká předpověď na květen

Dál teploty neporostou. Na příští týden, kdy v úterý začínají takzvaní tři ledoví muži, meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo deštěm a místy bouřky. Přechodně i polojasno.

Noční mrazy podle předpovědi nehrozí. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 stupni, ve středu 10 až 5 °C.

Přes den se ukáže 21 až 26 stupňů, postupně se ochladí na 14 až 19 °C.

Předpověď teplot na sedm dní

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
6. května 2026  10:03

