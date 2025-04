První polovina týdne bude spíše slunečná a teplá, na víkend se ale ochladí

Autor: iDNES.cz , ČTK

Přímý přenos 10:48

První polovina tohoto týdne bude v Česku spíše slunečná. Nejvyšší teploty se budou držet nad 20 stupni Celsia. Ve čtvrtek se ale zatáhne a od pátku se ochladí. O víkendu už by maximální teploty neměly přesáhnout 15 stupňů Celsia, nejnižší noční mohou klesnout i pod nulu. Na horách by dokonce mohlo sněžit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).