První modely ukazují, jaké bude léto 2026 v Evropě a Česku. Udeří silné El Niňo

Tereza Hrabinová
  9:20
Letošní konec jara a léto budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niňo, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 bude patřit mezi nejteplejší v historii měření.
Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podle WMO se klimatické modely v posledních týdnech výrazně sbližují a ukazují vysokou pravděpodobnost nástupu El Niňa, které by se v následujících měsících mohlo dále zesilovat. El Niňo je periodické a přirozené oteplování Tichého oceánu, které ovlivňuje počasí po celém světě.

„Po období neutrálních podmínek na začátku roku se modely silně sjednotily a máme vysokou míru jistoty ohledně nástupu El Niňa,“ uvedl Wilfran Moufouma Okia, vedoucí klimatických predikcí WMO.

Předpověď teplot na červen podle WMO

Nejnovější měsíční aktualizace globálního sezónního klimatu podle organizace signalizuje jasný posun v rovníkové části Pacifiku. Teploty mořské hladiny zde rychle rostou, což naznačuje pravděpodobný návrat podmínek El Niňo už v období od května do července 2026.

Předpovědi zároveň ukazují, že v nadcházejícím tříměsíčním období bude na pevnině téměř celosvětově převažovat nadnormální teplota. Výrazný signál oteplení se očekává zejména v jižní části Severní Ameriky, ve Střední Americe a Karibiku, ale také v Evropě a severní Africe. Modely současně upozorňují na výrazné regionální rozdíly ve srážkových vzorcích.

Co je El Niňo a jak působí

El Niňo je jednou z fází klimatického systému ENSO (El Niňo–Southern Oscillation), který patří mezi nejsilnější globální klimatické jevy. Projevuje se oteplováním povrchových vod ve střední a východní části rovníkového Pacifiku. Objevuje se zhruba jednou za dva až sedm let a obvykle trvá devět až dvanáct měsíců.

Tento jev má tendenci zvyšovat globální teplotu a výrazně narušuje běžné rozložení srážek. V některých oblastech přináší vydatné deště, například do částí Jižní Ameriky, zatímco jinde – typicky v Austrálii, Indii nebo částech Afriky – zvyšuje riziko sucha.

Kombinace silného El Niňa v letech 2023–2024 a vlivu skleníkových plynů přispěla i k tomu, že rok 2024 byl celosvětově nejteplejší v historii měření.

Opačnou fází je La Niňa, která se vyznačuje ochlazováním povrchových vod v rovníkové části Tichého oceánu. Ta naopak často přináší sušší podmínky do částí Jižní Ameriky a více srážek například do Austrálie.

V neutrální fázi ENSO je rozložení teplot v Pacifiku vyrovnanější, s chladnější vodou na východě a teplejší na západě.

Ačkoliv je El Niňo přirozenou součástí klimatického systému, současné globální oteplování může zesilovat jeho dopady. Podle WMO neexistují důkazy, že by klimatická změna zvyšovala četnost nebo intenzitu tohoto jevu, teplejší oceány a atmosféra ale poskytují více energie pro extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, intenzivní srážky nebo tropické cyklony.

Co znamená El Niňo pro Evropu a Česko?

Sezónní modely naznačují, že letošní léto by mohlo přinést nadprůměrné teploty na velké části kontinentu, především střední a severní Evropy. Naopak v západních částech Evropy (a nad východem a středem USA) modely naznačují tendenci k podprůměrným letním teplotám.

Analýzy numerických modelů, na které upozorňuje Severe Weather Europe, naznačují zvýšené riziko sucha ve střední Evropě. To souvisí s předpokládaným rozložením tlakových útvarů nad Atlantikem, které může podporovat proudění teplejšího vzduchu od západu až jihozápadu nad evropský kontinent.

Pro území Česka to může znamenat vyšší teploty, zvýšené sucho a větší proměnlivost počasí.

Rok 2026 může být nejteplejší v historii měření

El Niňo může zvýšit průměrnou teplotu planety zhruba o 0,2 stupně Celsia, čímž roste pravděpodobnost rekordních hodnot i extrémních projevů počasí, jako jsou vlny veder, sucho nebo rozsáhlé požáry.

Už rok 2025 přitom patřil navzdory ochlazujícímu vlivu La Nini mezi nejteplejší v historii měření. S návratem oteplující fáze El Niňo se tak dá očekávat, že se rok 2026 zařadí mezi mimořádně teplé roky.

Dopady El Niňa se navíc obvykle projevují s určitým zpožděním, takže další nárůst globálních teplot může přijít až v roce 2027. Jeho intenzita bude záviset na síle celé epizody.

