Mezi demonstranty proti válce. Táhne nás do ní vláda, mír je v nedohlednu, tvrdí

Z reproduktorů se line hudba, slunce pálí a ve větru vlají české vlajky. Kolemjdoucí na náměstí Republiky mohou občas spatřit i vlajku bulharskou nebo bílou s černým nápisem Trikolora.

Bulharskou kvůli tvrzení demonstrantů, že v zemi již k mobilizaci došlo - přestože jde o hoax, který vyvrací jak bulharské ministerstvo obrany, tak místní factcheckingová organizace.

Právě z povolání do armády mají protestující, kteří se na prvního máje sešli na náměstí Republiky, povětšinou největší strach.

„Fiala nebo Pavel nám odvedou děti do války, a co pak… tohle není naše válka,“ říká demonstrantka, která si nepřála být jmenovaná. S tím souhlasí i demonstrant David, který prý nechce, aby se válka jakkoliv dotýkala jeho samotného nebo jeho rodiny.

Demonstranti svolaní iniciativou Zachraňme náš stát vyšli z náměstí Republiky po druhé hodině směrem k národnímu památníku na Vítkově. V průvodu složeném zhruba ze dvou stovek demonstrujících pochodovala zejména starší generace.

Na otázku, proč přijeli, se však většinou vyjadřovat nechtěli. „Jsme tu proto, že chceme podpořit tuto akci, to je celé,“ uvedla žena zahalená do české vlajky.

Ať si svou válku vybojují sami

„Mainstreamová média vymývají mozky,“ znělo pak z pódia na Vítkově, kam demonstranti za doprovodu policistů došli kolem třetí hodiny. V tu samou chvíli však zazněla otázka na další účastnici demonstrace mávající malou českou vlaječkou: odkud přijela a proč se účastní.

Milena ze Středočeského kraje si stejně jako David nepřeje být zatažená do války. „Naše vláda se o to usilovně snaží. Dělá pro to všechno, stejně jako západní země Evropy. A stejně tak i USA. Tyto země nemají zájem na tom, aby skončila válka na Ukrajině, naopak. A mně jde o to, abychom nebyli zataženi do války,“ vysvětluje.

Na otázku, zda právě podpora dovozu zbraní na Ukrajinu nepomůže konflikt rychleji ukončit, oponuje, že ne. „Tím jak postupuje vláda, tím že dodává zbraně, je ten mír víc a víc v nedohlednu,“ tvrdí.

Vláda podle ní dělá všechno špatně a dodáváním zbraní na Ukrajinu konflikt akorát prodlužuje. „Kdyby západní země zbraně nedodávaly, tak už by ten konflikt dávno skončil,“ tvrdí Milena, která jedním dechem dodává, že si rozhodně nepřeje další oběti ve válce, ale naopak diplomatické řešení míru.

S dodávkami zbraní nesouhlasí ani demonstrant Petr z Prahy. Válka podle něj není záležitostí Česka, a není proto dobré se do ní jakkoliv vměšovat.

„Moje účast není podnícená nenávistí k Ukrajině, já proti ní nic nemám. Ale válka, která se na ukrajinském území odehrává, není naše. Ukrajinci si ji musí vybojovat sami,“ doplňuje demonstrant David.

Pozastavení dopravy i česká hymna

Účastníci prošli z náměstí Republiky přes Bílou labuť kolem Karlínských kasáren až k soše Jana Žižky na Vítkově. Na místě byly podle odhadu necelé dvě stovky lidí, na akci dohlížely desítky policistů. Akce se účastnil mimo jiné předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, Otto Černý (Trikolora) nebo Pynelopi Cimprichová ze Švýcarské demokracie.

Iniciativu podporují také poslanec SPD a neúspěšný kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta i šéfka neparlamentní strany Trikolora Zuzana Majerová.

Organizátoři této akce nahlásili na pražský magistrát, že potrvá od 14:00 do 17:00 hodin, účastnit se mělo kolem pěti tisíc lidí. Po 16. hodině zazněla na Vítkově česká hymna a oficiální část demonstrace skončila.