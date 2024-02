Říct to někomu, kdo nesoudí. Ženám v těžké životní situaci pomáhá První krok

„Sdílený problém je menší problém,“ uvádí online poradna. Mentorky s klientkami v Prvním kroku anonymně rozebírají nejrůznější nástrahy života a dodávají jim pocit, že je nikdo za jejich osud nesoudí.

„Začít o svém trápení mluvit, to je první krok k jeho řešení. Jsme rády, že jsme během čtyř měsíců dokázaly ‚rozmluvit‘ tolik lidí, protože překonat strach a stud je první vítězství,“ říká koordinátorka a poradkyně pro sociální oblast Women for women Lenka Boháčková.

Mentorky díky vlastní nepříjemné zkušenosti ví, jak se člověk po rozchodu, v dluzích, nepohodové atmosféře v práci nebo v jiné nelehké situaci cítí. Chápou také, jak velký je strach a kolik odvahy si žádá postavit se problému a říct „ne“.

„V Prvním kroku dokážeme nabídnout nejen pochopení, ale také návaznou odbornou pomoc, ať už právní, sociální nebo psychologickou,“ dodává Boháčková. Podle organizace je podstatné neuzavírat se do sebe a svůj problém řešit.

Za čtyři měsíce fungování poradny, která vznikla v říjnu pod záštitou společnosti Women for women, si mentorky s klientkami vyměnily 1 531 zpráv. Na První krok se podle zveřejněných dat obracely převážně ženy ve věku 31 až 45 lety, které mají dvě. Nejčastějšími tématy byly problematické vztahy (28 procent), domácí násilí (21 procent), péče o děti (11 procent) a finanční nouze (11 procent).

Světlo na konci tunelu existuje

Domácí násilí léta prožívala a tiše trpěla také mentorka Věra. Dlouho jí trvalo, než se dokázala vzchopit a odejít. Velmi náročné pro ni bylo také sebepřijetí a vyrovnání se s vlastní minulostí. Dnes však svůj život vidí s nadhledem.

„Chci lidem ukázat, že pokud jsou v obtížné situaci, neznamená to konec. Světlo na konci tunelu existuje a vy zase můžete být šťastní,“ říká. Za své vítězství považuje právě možnost pomáhat lidem v podobné situaci.

„Pro mě bylo zásadní o problému mluvit, neuzavírat se do sebe, své bolesti a trápení. První krok je skvělý v tom, že budete mluvit vždy s mentorkou, která vaše problémy zná, prošla si jimi a dokáže vás vyslechnout s větším pochopením,“ vysvětluje.

Pro vstup do online poradny se stačí zaregistrovat na webu,, kde si žena zvolí přezdívku a mentorku podle toho, co ji trápí. Následně může bezplatně a anonymně sdílet svůj příběh s někým, kdo překonal náročnou životní etapu a trápení zažil. Poradna je dostupná všem od 18 let.