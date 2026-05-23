První tropický den letošního roku v Česku vylákal lidi k opalování, vodním radovánkám i sportu. Nejvyšší teplotu naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku, a to 30,7 stupně. Na 19 místech v západní polovině Čech padly teplotní rekordy pro 23. květen. Podívejte se, kde a jak lidé dnes trávili slunečné počasí.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Slunné počasí přišlo vhod účastníkům skautského mezinárodního tábora v Ralsku. Evropský Intercamp je po 10 letech znova v Česku a účastní se ho na tři a půl tisíce skautů.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Teplé počasí vylákalo lidi ven k procházce Parkem Komenského ve Zlíně. Nechyběly šortky ani točené pivo.
Autor: MAFRA
Lidi ve Zlíně využili ke zchlazení i uměle vytvořený vodní biotop v Centrálním parku na sídlišti Jižní Svahy. Ten od roku 2022 v lokalitě zadržuje dešťovou vodu. Centrální park poté nabízí místa ke sportu i relaxaci, jako hřiště na discgolf nebo pétanque, venkovní posilovnu či vyhlídkovou lávku.
Autor: MAFRA
Lidé vyrazili k vodě i v Ústeckém kraji. Ke sportu i relaxaci se rozhodli někteří využít travnaté okolí jezera Milada.
Autor: MAFRA
Jezero Milada se vybízelo pro širokou škálu vodních sportů. Dnešní teplota vody podle jeho oficiálních stránek vystoupala na necelých dvacet stupňů.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Rovinatý asfalt zlínské cyklostezky při letním počasí přilákal i fanoušky pohybu. Na jízdních kolech se zde i mimo sezónu prohání desítky lidí. Trasa láká i běžce nebo vyznavače inline bruslení.
Autor: MAFRA
Plavce přilákala i Jablonecká přehrada, známá také jako údolní nádrž Mšeno. S rozlohou 40 hektarů jde o největší přehradu v povodí Lužické Nisy.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Jezero Milada, dříve známé jako Chabařovické, je třetí největší rekultivační jezero v Česku. Jeho napouštění začalo v roce 2001 v těžební jámě hnědouhelného lomu Chabařovice. Stojí na místě několika dnes již zaniklých obcí a slouží k rekreaci i jako zdroj požární vody, například při požárech lesů v Českém Švýcarsku z roku 2022.
Autor: MAFRA
Lidé k opalování u jezera Milady využili nejen pláže, ale i kamenné zídky a mola.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Nejvyšší teploty se podle Českého hydrometeorologického ústavu pohybovaly mezi 22 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až nad 29 stupňů.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Horký víkend, který bude pokračovat i během neděle, vylákal do dětského parku Hříčky v Mladých Bukách u Trutnova rodiny s dětmi. Meteorologové tam dnes naměřili 24 stupňů.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Počasí u jezera Milada bude v neděli opět teplé, předpověď slibuje až 30 stupňů. Zvýší se ale oblačnost.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Dominantním herním prvkem Hříček jsou vodní korýtka s mlýnky, stavidly a tůněmi. Návštěvníci mohou využít rovněž trampolíny, houpačky, skluzavky, tubing či herní věž.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Rafička teploměru u Jablonecké přehrady v neděli přesáhne 26 stupňů, nicméně nebe nebude zdaleka tak jasné, jako dnes.
Autor: MAFRA
„Dnešní odpolední teploty odpovídaly na většině území spíše vrcholnému létu než konci května,“ uvedl ČHMÚ k dnešním teplotám. U Jablonecké přehrady bylo dnes 24 stupňů.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Ve vrcholných dnech horké sezony přiláká jezero Milada tisíce lidí denně. Využít mohou například půjčovny paddleboardů nebo šlapadel.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Areál Mladé Buky nabízí vyžití nejen v létě, ale i v zimě. V nedalekém okolí najdou návštěvníci bobovou dráhu i lyžařské sjezdovky.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES