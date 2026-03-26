Kupka svolal stínovou vládu ODS. K bezpečnostní situaci či reformě vzdělávání

Stínový kabinet si jako první témata pro své jednání zvolil bezpečnostní situaci v České republice, sto dnů vlády Andreje Babiše, reformu vzdělávání či sdílené služby obcí.
Tisková konference po jednání stínové vlády byla svolána na 15:30.
Stínová vláda ODS
Martin Kupka, premiér
Tomáš Pojar, stínový poradce pro národní bezpečnost,
Kupka při představení své stínové vlády řekl, že její politika bude „praktická“ a ilustroval to tím, že navrhl snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny.
Ve stínové vládě ODS je pět členů bývalé vlády Petra Fialy – vedle Kupky jsou to exministryně obrany Jana Černochová, bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, exministryně spravedlnosti Eva Decroix a bývalý ministr kultury Martin Baxa.
Počínání stínové vlády ODS se vyplatí sledovat i proto, že každý z dosavadních předsedů občanských demokratů byl dříve či později premiérem – Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas i Petr Fiala.
Zaměřit by se podle Kupky měla ODS na to, aby byla opět první volbou pro podnikatele. Řekl, že ODS by měla pracovat na snížení daňové zátěže práce či na odstraňování daňových výjimek.