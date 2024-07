Fronty na oběd i bloudění ke kanceláři. Štrasburk Čechy první den potrápil

Hlavní úkol prvního dne plenárního zasedání Evropského parlamentu splněn: europoslanci zvládli zvolit staronovou předsedkyni Robertu Metsolaovou (EPP) a čtrnáct místopředsedů. Přesto nejsou všichni spokojeni. Důvodem přitom nejsou výsledky volby.

„Moje kancelář si na vybavení a zařízení bude muset ještě počkat, protože to nestíhám. Nemám tam ani papír. Den je to opravdu nabitý, už v pondělí jsme tu měli spoustu jednání. Ale řekla bych, že v některých ohledech pokulhává organizace,“ zmínila Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO ve frakci Patrioti pro Evropu).

Její poznámka však mířila jinam než k hlavní náplni dne, tedy hlasování. Překvapily ji totiž, stejně jako kolegyni z hnutí i frakce Kláru Dostálovou, fronty v bufetech.

„Když se tisíc lidí najednou nahrne na oběd, je to opravdu mumraj. U stolečku na kávu stála jedna slečna coby obsluha. A od ní se táhl klikatý zástup, který neměl konce. Myslím, že podcenili počet personálu, všechno trvalo,“ líčila Dostálová.

„Bloudím, ale aspoň naženu kroky“

Do dvou kanceláří nových europoslanců redakce iDNES.cz nahlédla. Politici výběr pracovního místa přímo neovlivní. Kanceláře se většinou přidělují tak, aby zástupci každé frakce k sobě měli blízko. A závisí tak na početnosti delegací.

„V kanceláři nemám zatím nic, nepovolili nám ani ledničku, prý takovou kapacitu budova nemá. V blízkosti není ani žádná kuchyňka. Takže uvařit si tu kávu a umýt si hrnek je docela obtížné. Zvlášť, když nikde neteče teplá voda (opatření, které Evropský parlament musel přijmout, aby zabránil šíření bakterie legionelly, pozn. red.),“ posteskl si Ondřej Dostál (Stačilo!).

V jeho kanceláři v budově pojmenované po Winstonu Churchillovi tak zatím kromě holého nábytku stojí jen krabice se setem na natáčení podcastů a videí. Dostál plánuje, že právě pro videa zužitkuje výhled, který z kanceláře má. Přestože sídlí v prvním patře, může se kochat pohledem na Hemicycle, tedy oválné „srdce“ celého parlamentu s jednacím sálem a řeku.

„Když vidím, kolik lidí ji tady splouvá, taky mám chuť si půjčit loď. Jenže tady je to tak trochu jiný sport, každý den tu nachodíte opravdu hodně kroků. Začínám si to hlídat na sportovních hodinkách a konečně mám šanci nad svými dětmi zvítězit. Nutno dodat, že i proto, že se pravidelně ztrácím,“ pousmál se Dostál, který patří k nezařazeným poslancům.

„Aspoň se nebudu rozptylovat“

To Ondřej Krutílek (ODS) z frakce ECR tak pěkné výhledy z okna jako Dostál nemá. Dívá se totiž na střechu nižší budovy, na níž je jedinou zajímavostí masivní kladka. „Asi něco upravují, ze strany vidím lešení. Není to nic moc, ale aspoň mě kochání se výhledy nebude rozptylovat od práce,“ má jasno Krutílek.

Jeden z jedenácti českých europoslaneckých nováčků Krutílek má prostory štrasburského sídla europarlamentu zmapované. Donedávna totiž působil jako asistent svého nynějšího kolegy Alexandra Vondry z ODS i frakce ECR. A tak nejen dalším poslancům z Česka pomáhá s navigací.

„Jsem rád, že když je to potřeba, můžu poradit. Už jsem naváděl i skupinu nizozemských poslanců z frakce Zelených, potřebovali se dostat do místnosti nazvané Rotunda, která je poměrně nová. Společně jsme to zvládli,“ shrnul Krutílek.

Protože úterní zasedání začínalo už v dopoledních hodinách, většina české europoslanecké výpravy je ve Štrasburku od pondělí. Zasedání trvá do pátku.

Rokování o první ženě Unie

Na programu měli vedle hlasování europoslanci také jednání o výborech. Pětice Čechů, která usedá v evropské lidovecké frakci, vysvětlovala, že jejich spojenectví (jsou ze stran KDU-ČSL, STAN a TOP 09) jim má umožnit obsadit co nejvíce pozic. Řešit tak budou třeba regionální rozvoj, lidská práva, zahraniční věci nebo životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin.

„Do středy by mělo být i jasné, jaké funkce budeme ve výborech mít, zveřejníme to nejpozději v pátek,“ přislíbila za Čechy v EPP Danuše Nerudová (STAN), která si před dnešním jednáním stihla ve Štrasburku zaběhat.

Danuše Nerudová @danusenerudova Dnešní velmi brzký ranní štrasburský běh. Čeká nás velmi dlouhý den. Volíme předsedkyni Evropského parlamentu a tou se pravděpodobně stane opět Malťanka Roberta Metsola. Roberta je z naší frakce, EPP, a zastupuje Evropský parlament a brání naši politiku u ostatních institucí.… https://t.co/ta5vxko3jS https://t.co/fiVkzGfo9X oblíbit odpovědět

S jednotlivými frakcemi jedná také dosavadní šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. A to o své podpoře. Hlasování, které ji ve funkci může potvrdit na další období, se odehraje ve čtvrtek. Podle kolegy von der Leyenové z frakce evropských lidovců (EPP) Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) „neexistuje plán B, ale pouze plán Ursula“. Dodal, že pokud by existovala náhradní varianta, pozici von der Leyenové by to oslabilo.

Proti von der Leyenové výrazně vystupují Patrioti pro Evropu, tedy čeští zástupci zvolení za ANO, Motoristy a Přísahu. Proti ní jsou také Ivan David (SPD) a Ondřej Dostál z koalice Stačilo!.

Frakce ECR podle členky Veroniky Vrecionové (ODS) není ještě rozhodnutá, zda dosavadní šéfku podpoří. „Rozhodneme se po čtvrtečním dopoledním projevu,“ oznámila Vrecionová s odkazem na to, že jednání se vedou separátně a teprve z projevu bude jasné, požadavkům kterých stran dosavadní první žena Unie vyhoví.