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Pavlová pod kritikou. Výtky kvůli termínu voleb jsou mimo, pálí do ní

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  10:50aktualizováno  11:10
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
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Slova první dámy Evy Pavlové k nadcházejícím volbám vzbudila rozruch. Reagují vládní i opoziční politici. Pavlová v úterý večer na Instagramu zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín komunálních voleb přímo nařídil, ale zároveň podle ní neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji.

Příspěvek první dámy přišel jen několik dnů poté, co prezident Petr Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.

„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ zkritizovala v úterý večer Pavlová na Instagramu.

Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky. Pavlová okomentovala termín voleb

Její slova nezůstala bez reakce. „V minulém volebním období jsme s velkým úsilím prosadili korespondenční volbu pro prezidentské, sněmovní a evropské volby, považuji to za správný krok. U komunálních voleb to nejde a nepůjde, dokud nebudeme volit elektronicky,“ uvedl pro iDNES.cz bývalý ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Podotkl, že on sám by sice pro elektronizaci voleb byl, ale kroky, které vedou ke změnám volebního zákona, musí být postupné a v souladu s celospolečenským naladěním, aby nezadaly záminku ke zpochybnění legitimity voleb jako takových.

„Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní,“ sdělil redakci ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura pro iDNES.cz uvedl, že každé volby jsou svátkem demokracie a jedním z jejích základních pilířů.„Jsem přesvědčen, že všichni vysocí ústavní činitelé by měli jít příkladem a voleb se účastnit,“ podotkl Okamura.

Exministryně obrany Jana Černochová na sociální síti X napsala, že na veřejná vyjádření prvních dam zpravidla nereaguje, jelikož nejsou volenými političkami a jejich role je jiná. Nyní to však exministryně bez reakce nenechala.

„Eva Pavlová ale tentokrát sama vstoupila do politické debaty a vytkla nám, politikům, že jsme lidem opět nevytvořili podmínky, aby mohli volit flexibilněji. Jenže komunální volby mají svá specifika. Nově je jejich termín pevně stanoven na první celý říjnový týden, takže jej známe roky dopředu,“ zdůraznila Černochová.

Považujete za chybu, že se prezident nezúčastní komunálních voleb?

Zdůraznila, že danou ústavní změnu schválil Parlament a v březnu 2024 ji podepsal i prezident Petr Pavel, a to bez výhrad. Černochová také v příspěvku zdůraznila, že nejde o nahodilou změnu běžného zákona.

„Pevný termín komunálních voleb byl změněn přímo v Ústavě, takže pro něj musela hlasovat ústavní většina v Poslanecké sněmovně i Senátu. A hlavně – v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno,“ doplnila exministryně.

Možnost volit kandidáty své obce odkudkoli by totiž vyžadovala zásadní změnu systému, nikoliv podle Černochové jen lepší organizaci voleb.

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„Když už první dáma svou výtku směřuje k nám, politikům, musím se zastat i kolegy z naší tehdejší vlády Víta Rakušana. Právě jeho resort změny volebních pravidel připravoval, včetně pevného termínu komunálních voleb,“ pokračovala exministryně.

„Mrzí mě, že si na ně prezident republiky letos neudělal čas. Chápu, že se ho jeho žena může chtít lidsky zastat, ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo,“ uvedla.

evapavlova_oficialni
6. října 2026 v 19:51, příspěvek archivován: 7. října 2026 v 10:27
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Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na sociální síti X kritiku první dámy odmítl. „V komunálních volbách si volíte zastupitele ve své obci. Každá obec má své kandidáty, své kandidátky a své volební lístky. Proto není možné přijet s voličským průkazem kamkoliv v republice a hlasovat tam pro kandidáty ve vaší obci. To není chyba systému. To je samotná podstata komunálních voleb,“ podotkl Metnar.

Osobní hlasování ve volební místnosti podle jeho slov zajišťuje tajnost volby, chrání voliče před nátlakem a umožňuje přímou kontrolu celého procesu volebními komisemi i veřejností.

„Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, ať to řekne otevřeně. Volební systém celé země ale nebudeme překopávat jen proto, že si pan prezident naplánoval na termín voleb dovolenou,“ dodal ministr vnitra.

„Může za to stát“

Na příspěvek první dámy reagovala i senátorka za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

„Pan prezident místo účasti ve volbách odjede na dovču a jeho paní se tu pošramocenou image snaží zachránit tím, že viní stát. Já nevím. Neměli bychom se jim omluvit, že se konají volby v nevhodný termín? Nebo je přesunout na dobu, až se jim to bude hodit?!“ uvedla senátorka.

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Vyjádření Pavlové neušlo ani bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. „Tak už víme, kdo za to může, že hlava státu nepůjde k volbám. Může za to stát,“ podotkl ironicky.

Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník v reakci na příspěvek první dámy napsal: „Co může být v demokracii důležitější než volby? Práce prezidenta je samozřejmě důležitá. Podepisuje zákony, zastupuje zemi navenek a jako hlava státu má ve společnosti mimořádné postavení. O to víc záleží na tom, co svým jednáním ukazuje.“

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