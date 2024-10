První dáma dostane 95 tisíc měsíčně na reprezentaci, navrhuje zákon

Manželka českého prezidenta Eva Pavlová doprovází Petra Pavla na některých zahraničních cestách a sama se zasazuje o zvýšení povědomí o důležitých tématech ve společnosti. Přestože se jedná zejména o reprezentativní úlohu, s výdaji na její činnost by jí měl poprvé v historii pomoci stát.

Od nového roku by totiž měla být v účinnosti novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky, která první dámě přiznává paušální náhradu výdajů spojených s doprovázením prezidenta při výkonu jeho funkce ve výši 30 procent nezdanitelné víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. To by podle současných pravidel představovalo částku 95 250 korun měsíčně.

„Vzhledem k tomu, že role manžela (partnera) prezidenta republiky je primárně reprezentativního rázu a nespočívá v plnění funkcí vyplývajících z Ústavy, navrhuje se, aby víceúčelová paušální náhrada náležející manželu (partneru) prezidenta republiky měsíčně byla stanovena ve výši 30 % víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky,“ vysvětluje návrh novely předložený ministerstvem práce a sociálníhc věcí výši financí určených pro první dámu.

Redakce iDNES.cz se obrátila s žádostí o komentář na tiskového tajemníka Pražského hradu Petra Fučíka. Na dotaz zatím neodpověděl.

Peníze na šaty

Podle bývalého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře je tato částka navrhovaná pro první dámu zbytečně vysoká.

„Vzhledem k tomu, že prezident má ke svému platu ještě nezdanitelnou víceúčelovou náhradu ve výši zhruba 320 tisíc korun, mi tato částka pro první dámu přijde přepálená. Navíc se to řeší v době nejvyššího státního deficitu, v příštím týdnu budou stávkovat soudní zaměstnanci, jejichž platy jsou opravdu nízké. Přijde mi to jako špatný nápad,“ řekl iDNES.cz Sklenář.

Návrh novely zákona předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Navrhovaná úprava podle něj napravuje „neuspokojivý faktický stav“, kdy manželka prezidenta republiky plní řadu úkolů protokolárního rázu, vystupuje při veřejných příležitostech a vyvíjí vlastní veřejnou činnost, aniž by přitom měla právní nárok na odpovídající náhradu.

Nad zdůvodněním ministerstva práce se bývalý hradní protokolář pozastavuje. „První dáma převážně vystupuje s prezidentem, jezdí s ním do zahraničí, kdy jsou výdaje hrazené tím, kdo je pozval. Pokud výdaje platí prezident, letí se svou manželkou společně jedním letadlem, sdílí společně pokoj,“ řekl Sklenář.

Peníze by podle něj tak mohla první dáma využít na nákup šatů, pozvání svých hostů na oběd, případně na zakoupení letenky v případě, že někam letí sama. „Samostatně ale tak často do zahraničí necestuje,“ dodal Sklenář.

Redakce oslovila ministerstvo práce s dotazem, kdo je iniciátorem tohoto návrhu. Zda se jedná o samostatný úřad, či výzva přišla přímo z Kanceláře prezidenta republiky, zatím není jasné.

Základní plat prezidenta České republiky činí 341 200 korun měsíčně. Od roku 2011 podléhá dani, ale neodvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění. K tomu má navíc hlava státu zvláštní víceúčelovou paušální náhradu ve výši 317 500 korun, kterou do současné doby využívá i na financování potřeb první dámy při reprezentování země.

Návrh o změně zákona prochází připomínkovým řízením. Pokud by paušální náhrada pro první dámu byla odsouhlasena v současném znění, připojila by se tak Česká republika ke Spojeným státům, které zatím jako jediné financují aktivity manželky hlavy státu. Jiné země tento výdaj nemají.