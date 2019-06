První český medailista z olympiády zemřel zapomenutý v chudobinci

Vilém Goppold z Lobsdorfu byl pražským rodákem, bronzovým medailistou z olympijských her v Londýně v roce 1908 a pro šermíře je dodnes velkou legendou.



Nebyl prvním z Čechů, který na olympiádě uspěl. Už před Londýnem slavil na hrách úspěch gymnasta František Janda-Suk a tenistka Hedwiga Rosenbaumová, ale poprvé se skutečné medaile rozdávaly až v Londýně. Janda-Suk i Rosenbaumová dostali místo medaile jen dřevěné ozdobné kalendáře.

Mimochodem, Goppold dodnes zůstal jediným českým individuálním medailistou v šermu šavlí. Pozoruhodnější je, že uspěl v obrovské konkurenci zejména maďarských šermířů, přes které se musel k medaili doslova prosekat. Zlatí i stříbrní byli Maďaři a několik dalších jich skončilo v první desítce. Díky 15 vítězstvím v 18 duelech si Goppold zajistil postup do finálové skupiny, kde s bilancí čtyř výher a tří porážek skončil třetí.

Mimořádné je i to, že medaili Goppold získal až ve svých devětatřiceti letech. Druhou medaili přidal ještě jako účastník soutěže družstev, kde čeští šavlisté po dramatickém vítězném semifinále s Francií a následné finálové porážce s Maďarskem odmítli nastoupit do utkání o druhé místo proti Itálii.

Šermovala celá rodina

Startoval ještě na olympiádě ve Stockholmu, o čtyři roky později a ve třiačtyřiceti letech pomohl družstvu šavlistů ke čtvrtému místu. To ale byla v podstatě rodinná záležitost, v týmu byl také jeho starší syn Vilém, tehdy devatenáctiletý, o rok mladší Karel se zúčastnil turnaje kordistů.

Přestože do vzniku samostatné republiky zbývalo deset let, čeští sportovci, ač byli součástí rakouské monarchie, mohli startovat samostatně. Zasloužil se o to Jiří Guth-Jarkovský. Ten v roce 1900 spoluzakládal Český olympijský výbor a od začátku byl blízkým spolupracovníkem zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina. Díky němu startovali Češi pod červenobílou a ne černozlatou císařskou vlajkou.

I když nosil německy znějící jméno a predikát, cítil se Čechem. Ve všech dokumentech vždy uváděl českou verzi svého jména a české smýšlení dokázal krátce před smrtí, když se zřekl svého syna Viléma, který se za protektorátu rozhodl pro říšské občanství. Přestože byl nositelem šlechtického titulu, který získal jeho předek už v roce 1623, nebyl to bohatý aristokrat. Byl úředníkem a jeho manželka majitelkou obchodu s galanterií.