Kroupy jako pingpongové míčky. Explozivní bouře na Prachaticku zastavila vlaky

„Explozivní vývoj velmi silných bouřek v Pošumaví a v těchto chvílích na většině území Jihočeského kraje. Máme informace o kroupách i kolem 5 cm. V rámci systému se nachází i vnořená supercela, aktuálně jihozápadně od Trhových Svin na Kaplicku a Velešínsku, kde mohou být kroupy největší opět i kolem 5 cm,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
Na Prachaticku napršelo v krátké chvíli i 60 milimetrů srážek. Mezi Vimperkem a Čkyní kvůli podmáčené trati a popadaným stromům po silné bouřce nejezdí vlaky.
Bouřky postupují severovýchodním směrem. „Potenciál pro podobně velké kroupy bude během odpoledne a večera i jinde, hlavně v oblasti Vysočiny, jižních Čech a východních Čech a okolí,“ uvedli meteorologové na síti X.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Nejvíce i velmi silných bouřek očekávají odborníci během odpoledne v blízkosti a západně od linie konvergence, která prochází územím od Českých Budějovic po Náchod. „V této oblasti se vyskytuje dostatek vlhkosti a dostupné energie,“ uvedl ČHMÚ.
Vývoj bouřek bude podle meteorologů ČHMÚ v průběhu odpoledne a večera velmi rychlý. „Střih větru je nižší, očekáváme tedy hlavně multicelární bouřky. Supercely nejsou vyloučeny, ale šance je malá. Rizikem budou nárazy větru až 90 km/h a lokální intenzivní downbursty,“ uvedli.
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Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Později večer se bouřky přesunou do západní části Moravy a Slezska. Hlavními riziky tu podle aktualizované předpovědi budou kroupy a nárazy větru.