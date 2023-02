Mírná většina Čechů zrušit známky prvňákům nechce. Je to tradice, míní

Většina Čechů nesouhlasí s návrhem na zrušení známkování v prvních třídách základních škol. Zrušení známek si nepřeje 53 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. Slovní hodnocení, které by bylo místo známek, by uvítalo 39 procent oslovených.