Dva z deseti Čechů vyzkoušeli tvrdou drogu, veřejnost má pochopení

Odborníci podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti odhadují počet rizikových uživatelů drog v ČR na 46 500, více než tři čtvrtiny z nich užívají pervitin. Podle statistik na předávkování v roce 2022 zemřelo 53 osob, u dalších 150 odborníci jejich úmrtí s užíváním drog spojují.

Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha za posledních deset let o sto procent narostl počet trestných činů pod vlivem návykových látek. Za problém považuje „společenskou a mediální toleranci k užívání některých nelegálních psychoaktivních látek“.

Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého loni v ČR bylo asi 430 nehod pod vlivem drog, zemřelo při nich 11 lidí. Nehod pod vlivem alkoholu je pro srovnání asi desetkrát tolik, častá je ale podle něj i kombinace alkoholu a někdy i více drog.

„Nezřídka jde o nehody, kdy řidič pod vlivem drog spolu s dalšími mladistvými pasažéry končí s tragickými následky ve stromě nebo ve svodidlech,“ uvedl. Policisté jsou podle něj školení na rozpoznání příznaků intoxikace, umí je testovat i při běžné silniční kontrole.

Česko na drogách

Podle průzkumu polovina lidí uvádí, že nemá dostatek informací o drogách, většina o ně ale ani nemá zájem. Milada Veselá z oddělení komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven řekla, že kampaň proto cílí na mladé a jejich rodiče.

„Klasické preventivní formáty nestačí. Chceme doručit informaci k mladým lidem,“ popsala. Průzkum podle ní vypracovala společnost STEM/MARK na reprezentativním vzorku přes tisíc lidí, kterých se on-line dotazovala v červnu 2023.

Od 9. ledna bude na webu ČT a od 24. ledna na jejích obrazovkách k vidění seriál Adikts režiséra Adama Sedláka, který drogovou problematiku přibližuje z pohledu mladých. Doplní ho také dokument Česko na drogách režiséra Ivo Bystřičana. Ten na obrazovky přináší pohled odborníků, mimo jiné na důvody, proč lidé drogy užívají a jejich vliv na lidský mozek.

Vyléčené narkomany ale podle něj diváci neuvidí. „To se často objevovalo v kampaních v 90. letech, kdy takoví lidé chodili i do škol. Ukázalo se ale, že strašení nefunguje, mladí tomu nevěří,“ vysvětlil. Naopak pozornost věnuje v dokumentu i alkoholu, lékům na předpis, kterými se zabývá i seriál, nebo tabáku. „Jsou to drogy, se kterými se děti setkávají prakticky okamžitě v rodině, vidí to u svých rodičů,“ dodal. Jeden z dílů proto věnuje i vztahům mezi rodiči a dětmi.