Žít bez partnera ženám nevadí, muži trpí. První sex mladí odkládají, tvrdí průzkum

Markéta Lankašová
Josef Dyntr
,
  16:36
Téměř každý pátý člověk v Česku žije sám, partnera nemá ani ve společné domácnosti, ani na dálku. Zatímco ženy zůstávají single častěji dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, muži spíše nemohou partnerku najít.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletá Lucie z Prahy vážný vztah v životě neměla, kvůli práci a studiu na hledání partnera podle svých slov ani příliš času nemá. „Nikdo, do koho bych chtěla vkládat čas, se neobjevil. Výjimečně někoho potkám třeba v klubu, většinou se seznamuji přes aplikace. Našla jsem tam pár dobrých kamarádů, šla několikrát na rande. Ale nevěřím, že bych si tam někoho na stálo našla,“ říká.

Se zájmem přitom problémy nemá, vytvořit si pevný vztah se jí však zatím nepodařilo. „Mám svoji rutinu a vlastně mi přijde fajn být single,“ doplňuje Lucie.

Zdaleka není sama. Podle výzkumu Současná česká rodina vedeného odborníky Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity je nejvyšší podíl nezadaných lidí právě ve věkové kategorii od 21 do 29 let, ve které žije single čtvrtina žen a 38 procent mužů.

Podobně jako Lucie i účastníci průzkumu uvádějí, že vztahům se sice nebrání, ale aktivně je nevyhledávají. Jen sedm procent mužů a 18 procent žen všech věkových kategorií říká, že jsou single z přesvědčení, o vztah zkrátka nestojí.

„Spálil jsem se, mám za sebou nepěkný rozvod. A než opakovat něco podobného, raději budu sám. Možná ne napořád. Ale dokud budou dcery malé, chci věnovat čas jim, ne ho pálit na pokusech o vztahy,“ vysvětluje čtyřicetiletý Libor z Ostravy.

Výrazné rozdíly jsou mezi muži a ženami u těch, kteří jsou single nedobrovolně. Mezi muži od 21 do 29 let se takto vidí více než pětina z nich, u žen je to podstatně méně, pouze pět procent.

„I když celkový podíl nedobrovolných singles mezi nezadanými není příliš vysoký, u mužů v nejmladší věkové skupině jde o poměrně vysoké číslo. Velká skupina mladých mužů o nějaký vztah stojí, ale nenachází jej, což má významný dopad na jejich životní spokojenost,“ říká sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity.

Sociolog Martin Kreidl

Podle Kreidla podíl nezadaných v populaci stoupá a doba, po kterou lidé žijí single, se prodlužuje. Není to jen „výsada“ Česka, naopak stejný trend provází celý moderní západní svět.

Výzkumníci měřili i spokojenost lidí žijících bez partnerů. A lépe skončily ženy. Zřejmě i proto méně aktivně usilují o navázání vztahu než muži. To potvrzuje také šestadvacetiletá Monika z Liberce. „Já jsem single celkem spokojená, ale občas je těžké fungovat ve společnosti, která je primárně určená pro monogamní vztahy,“ říká.

„Očekává se, že všude přijdete ve dvou, a když ne, tak jste všude braní jako ta ‚jediná single‘. Lidé kolem zakládají rodiny, berou se a mají děti. Z konverzací a aktivit je tak člověk trochu vystrčený. Některá moje přátelství kvůli tomu i zanikla, protože naše životy byly příliš odlišné,“ popisuje Monika.

„Vztah bych mít mohla, ale nechci partnera jen kvůli tomu, abych ho měla. Po sérii předchozích vztahů jsem více selektivní a opatrná, pečlivě si volím, koho si pustím do života. Společnost má podle mě pořád trochu pocit, že jsou single ženy chudinky, které nikdo nechce, neakceptují ale, že to je vědomé rozhodnutí,“ doplňuje.

Muži neumí randit

Mezi čtyřicátníky aktivně hledá vztah 20 procent single mužů, ale pouze 5 procent žen, uvádí studie. „Zdá se, že se single ženy po čtyřicítce se svým singlovstvím smířily,“ glosuje sociolog Kreidl.

Nejčastějším důvodem, proč lidé partnera nebo partnerku nemají, je podle dotazovaných to, že zatím nepotkali „toho pravého“ nebo „tu pravou“. Tento důvod uvádí 61 procent nezadaných.

Poměrně časté jsou také obavy z citového zranění, touha dělat věci bez omezení a špatná zkušenost z předchozích vztahů. Zejména u mladších mužů převažuje mezi důvody single života touha dělat si bez omezení, co se jim líbí. Až 74 procent mužů do 29 let také přiznalo, že neumí randit. Totéž přiznává každá čtvrtá žena stejného věku.

Nejstarší respondenti od 60 do 74 let nejčastěji uvádějí, že o blízkého nedávno přišli. Mezi ženami je to 60 procent, u mužů 35 procent.

Raději mobil než sex

Výzkumníci z Masarykovy univerzity se už dvacet let zaměřují také na vztahy dospívajících. Ze souhrnných dat vyplývá, že současní patnáctiletí jsou oproti prvním sledovaným ročníkům takřka puritáni.

„Poslední data ukazují, že jen 16,3 procenta dotazovaných patnáctiletých má již sexuální zkušenost. Jde o nejmenší podíl za sledovaných dvacet let. U těch, kteří ji mají, dochází k prvnímu pohlavnímu styku nejčastěji právě kolem patnáctého roku,“ říká psycholožka Anna Ševčíková z Institutu pro psychologický výzkum Masarykovy univerzity.

Psycholožka Anna Ševčíková

Dodává, že zatímco z dívek má sexuální zkušenost 13,9 procenta patnáctiletých, u chlapců je to 18,7 procenta. Ševčíková to považuje za výrazný rozdíl, do roku 2018 byl podíl u obou pohlaví podobný.

Výsledky studií bourají zakořeněnou představu, že mladí začínají se sexem stále dříve třeba kvůli výrazně dostupnější pornografii na internetu. Podle Ševčíkové je to ale právě naopak. Mladí tráví méně času venku s vrstevníky a ubývá prostředí, kde by se mohli neformálně setkávat.

„Trávení času online u většiny dospívajících snižuje příležitosti k navazování vztahů v offline prostředí, u některých však může být online sexualita předstupněm sexuální zkušenosti,“ vysvětluje výzkumnice. Roli podle ní mohou hrát i postoje rodičů, kteří někdy preferují, aby mladí trávili čas spíše „bezpečně“ doma než „nebezpečně“ venku.

K proměně sexuálního chování může přispívat také pokles konzumace alkoholu mezi mladými lidmi. „Těch vlivů je více a je potřeba se na ně dívat komplexně. Například konzumace pornografie u některých může sloužit jako prostředek sexuálního vybití a oddalovat tak sexuální iniciaci. V jiných případech, například i ve spojitosti se sextingem, může sloužit jako urychlovač sexuálního života,“ uvádí Ševčíková.

„Naše data ale ukazují, že ani častá zkušenost dospívajících s online sexuálním obsahem, která je u nás v evropském srovnání jedna z nejvyšších, nevede k tomu, že by mladí začínali se sexem dříve,“ uzavírá.

16. května 2026  16:38

Žít bez partnera ženám nevadí, muži trpí. První sex mladí odkládají, tvrdí průzkum

