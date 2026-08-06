Naopak nejsympatičtější je lidem v ČR ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro server Moravec.cz. Jediný, kdo u české populace získal více sympatií než nesympatií, je podle průzkumu generální tajemník NATO Mark Rutte.
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Vedle uvedených politiků byli v osmičce hodnocených ještě čínský prezident Si Ťin-pching, slovenský premiér Robert Fico a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Trump, Putin a Kim Čong-un jsou podle zjištění průzkumu nesympatičtí téměř čtyřem pětinám oslovených, sympatie vyjádřilo ruskému a americkému prezidentovi přes 12 procent lidí, zatímco vůdci Severní Koreje necelých šest procent.
„Takto nízkou důvěru u amerického prezidenta sledujeme nezvykle málo. V kontextu střední a západní Evropy to ale není nic neobvyklého, Česká republika se řadí mezi země, kde Donald Trump není příliš oblíbený,“ doplnil Michal Kormaňák z Ipsos. Podle něj navíc lidé při hodnocení často zohledňují nejen samotného politika, ale i reprezentovanou zemi či instituci.
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Čínského prezidenta kladně hodnotilo 16 procent lidí, naopak více než polovině je nesympatický. Slovenskému premiérovi vyjádřilo sympatie 23 procent lidí a šéfce EK 26 procent, opačný názor na Fica mají tři pětiny české veřejnosti a na von der Leyenovou polovina. Zelenskyj je sympatický podle dvou pětin lidí a podle 48 procent nikoliv. Rutteho kladně hodnotila třetina lidí a čtvrtina negativně.