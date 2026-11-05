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ANO vede, ODS ztrácí. Lidovci a Naše Česko po volbách vyrostli, ale na Sněmovnu to není

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  15:25

Aleš Juchelka, Adam Vojtěch, Alena Schillerová a Radek Vondráček na tiskové konferenci hnutí ANO ve Sněmovně. (13. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební model agentury NMS přisoudil hnutí ANO 29,9 procenta hlasů, o 1,1 procentního bodu více než v říjnu. ODS naopak oslabila na 10,5 procenta. Výrazněji si polepšili lidovci a hnutí Naše Česko, obě strany ale zůstaly pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny. Agentura průzkum provedla pro server Novinky.cz.

Pokud by se volby do dolní komory Parlamentu konaly nyní, zvítězilo by hnutí ANO. Po předchozím poklesu podpory se jeho výsledek mírně zlepšil, stále by ale nedosáhlo na třicet procent. V říjnovém modelu NMS mělo 28,8 procenta, nyní mu průzkum přisoudil 29,9 procenta. V posledních sněmovních volbách získalo 34,51 procenta hlasů.

Druhé místo obsadilo hnutí STAN se 17,8 procenty. Oproti předchozímu měření si pohoršilo o jeden procentní bod. Třetí občanští demokraté by získali 10,5 procenta, což je o dva body méně než v říjnu.

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Podpora SPD klesla z osmi na sedm procent. Piráti si naopak mírně polepšili z 6,3 na 6,6 procenta a Motoristé z 5,7 na 5,9 procenta.

Výraznější změna ale nastala u menších stran. Lidovci posílili z 3,3 na 4,2 procenta a hnutí Naše Česko z 2,3 na 4,7 procenta. Obě uskupení se tak přiblížila pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Největší část voličů, kteří jsou pevně rozhodnutí, že danou stranu podpoří, má hnutí ANO. Jde o 18,1 procenta občanů. U STAN je takových voličů 4,9 procenta. Starostové však mají podle průzkumu volební potenciál 29,9 procenta, tedy podíl lidí, kteří jejich volbu zvažují. U hnutí ANO dosahuje tento ukazatel 34,8 procenta.

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