Pokud by se volby do dolní komory Parlamentu konaly nyní, zvítězilo by hnutí ANO. Po předchozím poklesu podpory se jeho výsledek mírně zlepšil, stále by ale nedosáhlo na třicet procent. V říjnovém modelu NMS mělo 28,8 procenta, nyní mu průzkum přisoudil 29,9 procenta. V posledních sněmovních volbách získalo 34,51 procenta hlasů.
Druhé místo obsadilo hnutí STAN se 17,8 procenty. Oproti předchozímu měření si pohoršilo o jeden procentní bod. Třetí občanští demokraté by získali 10,5 procenta, což je o dva body méně než v říjnu.
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Podpora SPD klesla z osmi na sedm procent. Piráti si naopak mírně polepšili z 6,3 na 6,6 procenta a Motoristé z 5,7 na 5,9 procenta.
Výraznější změna ale nastala u menších stran. Lidovci posílili z 3,3 na 4,2 procenta a hnutí Naše Česko z 2,3 na 4,7 procenta. Obě uskupení se tak přiblížila pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.
Největší část voličů, kteří jsou pevně rozhodnutí, že danou stranu podpoří, má hnutí ANO. Jde o 18,1 procenta občanů. U STAN je takových voličů 4,9 procenta. Starostové však mají podle průzkumu volební potenciál 29,9 procenta, tedy podíl lidí, kteří jejich volbu zvažují. U hnutí ANO dosahuje tento ukazatel 34,8 procenta.