Češi chtějí lepší ekonomiku, míní průzkum. Polovina nechce podporovat Ukrajinu

Nová vláda by podle občanů měla především zaměřit na zlepšení české ekonomiky a sociálního zabezpečení, vyplývá z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Pro menší část lidí je klíčové také posílení bezpečnosti. Vláda by podle Čechů měla také snížit státní dluh, zlepšit dostupnost bydlení a podpořit porodnost. Sporně je vnímáno zastavení vojenské podpory Ukrajiny nebo zvýšení výdajů na obranu.
Jednání Sněmovny (18. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Jako obvykle, když se ptáme na priority pro vládu, vyjadřuje i tentokrát veřejnost těžko slučitelné požadavky. Na jedné straně chce výkonnou ekonomiku a naplněné sociální jistoty, ale z druhé strany nízký až žádný státní dluh,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl s tím, že se to týká zejména voličů ANO. „Očekávání od vlády jsou tak již před jejím vznikem poměrně vysoká,“ dodal.

Nová vláda by podle 27 procent občanů měla věnovat největší úsilí zvýšení výkonu české ekonomiky a podle 23 procent Čechů a Češek také zabezpečení sociálních jistot. Tyto dvě oblasti zvolila celkem polovina veřejnosti. Pro 15 procent lidí je klíčové posílení bezpečnosti naší země před hrozbami zvenku. Podle STEM tento názor častěji zastávají lidé s vysokoškolským vzděláním.

Zdravotní péči, investice, modernizaci státu, výrobu a dodávky energie považuje za prioritní necelá desetina populace. Malý podíl občanů by od vlády očekával největší úsilí v oblasti snížení kriminality či zefektivnění státní správy.

Pro voliče hnutí ANO, SPD a STAČILO! jsou jasně nejdůležitější ekonomický rozvoj a sociální jistoty. Voliči Motoristů chtějí především zvýšení ekonomického výkonu, sociální ani bezpečnostní témata pro ně nejsou ani zdaleka tak klíčová.

Naopak voliči koalice SPOLU a STAN kladou důraz na posílení bezpečnosti před vnějšími hrozbami (38 procent u voličů SPOLU, resp. 37 procent u voličů STAN). Až druhou nejčastěji označenou oblastí je mezi těmito voliči zvýšení výkonu české ekonomiky (shodně 25 procent). U voličů Pirátů (s podporou Zelených) není jasná dominance jedné oblasti, ale častěji než ostatní za prioritu označují digitalizaci a zefektivnění státní správy nebo investice a modernizaci státu a infrastruktury.

Nižší státní dluh a dostupné bydlení

Pokud občané posuzují jednotlivé úkoly, které by nová vláda měla prioritně řešit, je zcela jednoznačný důraz na snížení státního dluhu a zvýšení dostupnosti bydlení. Jasná shoda (75 procent) je i na zavedení opatření pro podporu porodnosti. Téměř tři pětiny občanů (59 procent) od vlády požadují zrušení koncesionářských poplatků.

Polovina lidí (53 procent) chce od vlády zastavení vojenské podpory Ukrajiny, zatímco polovina je proti. 54 procent občanů požaduje zvýšení výdajů na obranu země. Dále polovina lidí (54 procent) podporuje bojkot opatření na snížení dopadu klimatických změn. Podobně polarizuje také dosavadní důchodová reforma, zvýšení starobních důchodů nebo zestátnění ČEZ. Na referendu o vystoupení ČR z Evropské unie se občané poměrně shodli – 74 procent lidí jej nepožaduje.

Průzkum vznikl v rámci povolebního šetření STEM pro CNN Prima NEWS, které proběhlo ve dnech 4.–8. října 2025. Mezi kvótní kritéria výběru spadalo pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště respondentů a respondentek.

21. října 2025  11:15

