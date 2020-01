Průzkum: Do Sněmovny by prošly všechny současné strany. Trikolóra pohořela

20:52 , aktualizováno 20:52

Do Poslanecké sněmovny by se v prosinci dostaly všechny strany, které v ní v současné době zasedají. Ukázal to průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších průzkumech blížila pěti procentům, by získala jen půl procenta.