ANO dominuje předvolebnímu průzkumu. Nepřeceňuji to, řekl Babiš

Do Sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD s 9,3 procenty a STAN s 5,8 procenty.

Ze Sněmovny by vypadly vládní strany TOP 09 a KDU-ČSL, pokud by kandidovaly samostatně. TOP 09 by podle volebního modelu STEM v květnu získala samostatně 4,7 procent a lidovci 3,4 procenta.

Průzkum nijak nevzal v potaz, že jak TOP 09, tak KDU-ČSL, jsou součástí koalice Spolu s občanskými demokraty. Premiér Petr Fiala v debatě na Primě a CNN Prima News řekl, že koalice Spolu bude pokračovat, ať do voleb do Evropského parlamentu bude ODS kandidovat v jakékoli podobě.

„Nálady ve společnosti nepodceňuji,“ reagoval na výsledek průzkumu premiér a předseda ODS Petr Fiala. Bez ohledu na to, že pro vládní strany nevyznívá příznivě, trvá na tom, že pětikoalice prosadí ozdravný balíček, aby zvrátila trend zvyšujícího se zadlužování České republiky.