Pavel má slušné šance obhájit mandát, ukázal průzkum. Lidé by si přáli i Ebena

  11:00
Ideální prezident je podle Čechů nestranný, čestný, vzdělaný a má reprezentativní vystupování, ukázal průzkum společnosti STEM/MARK. Podle průzkumu by měl prezident Petr Pavel značné šance znovu uspět u voleb. Češi by dále volili například šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nebo moderátora Marka Ebena.
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025)

Marek Eben ve StarDance XIII (16. listopadu 2024)
Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou (premiéra představení Kurious od...
Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou (premiéra představení Kurious od...
Marek Eben je dnes všem moc dobře známý. Jako moderátor i hudebník má velký...
Charakteristika budoucího prezidenta stále zůstává pestrá. Podle průzkumu Češi očekávají, že bude mít zkušenost s praktickou politikou, zároveň ale bude do kandidatury vstupovat jako nestraník nezávislý na lobbistech a politických stranách.

Voliči by také preferovali, kdyby měl budoucí prezident profesně zkušenosti s diplomacií nebo ekonomií. Oproti průzkumu z května 2025 se Češi pozitivněji staví k tomu, že by prezidentem byl pedagog, voják nebo armádní činitel.

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025)
Marek Eben ve StarDance XIII (16. listopadu 2024)
Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou (premiéra představení Kurious od novocirkusového uskupení Cirque du Soleil (Praha, 4. září 2025)
Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou (premiéra představení Kurious od novocirkusového uskupení Cirque du Soleil (Praha, 4. září 2025)
Preference se liší i podle věku voličů. „Zatímco mladí by si nadprůměrně často přáli pedagoga, vojáka či občanského aktivistu, starší lidé více diplomata, ekonoma nebo manažera,“ doplňuje výsledky Jan Burianec ze STEM/MARK.

Podle výzkumu je stále také poptávka po mladším muži, ale ani ženu voliči nevylučují. Ba naopak, ženský element v politice je mezi lidmi od roku 2019 spíše více žádaný. To může znamenat, že žena, která bude splňovat preferované vlastnosti voličů, má také značné šance na úspěch.

Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 lidé považují Havla. Pavel předstihl Klause

Šanci by měl Pavel, Babiš i Eben

Na otázku, kdo by mohlo být zvolen v dalších prezidentských volbách v roce 2028, odpovědělo 32 procent potenciálních voličů konkrétním jménem.

Spektrum jmen, která se objevovala, bylo podle průzkumu poměrně široké. Mezi nejčastěji skloňovanými jmény dominoval současný prezident Petr Pavel, s výrazným odstupem pak pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš či místopředseda ANO Karel Havlíček.

Při předložení seznamu 40 veřejně známých osobností by Pavla volilo nebo možná volilo 58 procent lidí, 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent Babiše. Eben se již v předchozím prezidentském trackingu (2019 až 2023) umísťoval kontinuálně na předních pozicích.

Pokud by Pavel obhajoval, má velké šance na vítězství. Průzkum zmiňuje i Ebena

Lidé tvrdí, že pravomoci prezidenta znají

V průzkumu uvedlo 73 procent voličů, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a jen přibližně každý osmý neví, jakými pravomocemi český prezident disponuje.

„Vyšší znalost pravomocí častěji deklarují muži, lidé do 45 let, respondenti s vysokoškolským vzděláním, voliči Pirátů a lidé, kteří si myslí, že prezidentský úřad je důležitý, ale pravomoci by ponechali ve stejných mantinelech,“ doplňuje Burianec.

Přibližně tři čtvrtiny lidí vnímají prezidentský úřad jako důležitý, funkci hlavy státu by ale neposilovali. Za posílení role prezidenta se postavilo 39 procent dotázaných. Pětina respondentů uvedla, že vnímá prezidentský úřad jako nepodstatný.

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

„Lidé si po parlamentních volbách uvědomují důležitost prezidentského úřadu a úlohy prezidenta ve vyjednávání o nové vládě. Voliči nové vládní koalice například většinově souhlasí, že prezident by měl pověřit vítěze voleb vyjednáváním o nové vládě bezodkladně, kdežto voliči budoucí opozice jsou v tomto daleko zdrženlivější,“ interpretuje výsledky Burianec.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

13. listopadu 2025,  aktualizováno  11:18

Vysíláme
Ve spolupráci
Premium
