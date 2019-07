Češi by digitalizaci zdravotnictví uvítali, ukazuje průzkum

Každý druhý dotázaný (53 procent) si myslí, že online komunikace by ve zdravotnictví přinesla výhody jak lékařům, tak pacientům. Více než dvě třetiny respondentů (80 procent) by si sjednaly návštěvu lékaře přes internet či mobilní aplikaci. Žádanku na vyšetření a jejich výsledky by si tímto způsobem ráda vyžádala více než polovina (64 procent) dotazovaných. Využívat internet pro komunikaci s lékaři nechce jen 2,8 procenta respondentů.



Agentura STEM/MARK se od 7. do 17. května tázala celkem 507 dospělých respondentů.



Vliv na odpovědi mělo spíše nežli věk bydliště. Nejpozitivněji na digitalizaci ve zdravotnictví nahlíželi především Pražané, ocenily by je téměř dvě třetiny dotázaných (68 procent). Nejméně to bylo v Libereckém kraji, kde to byla jen třetina dotazovaných (33,3 procent).

Právě změnit praktického lékaře, najít si nového či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace by v blízké budoucnosti mohli pojištěnci přes web. Ministerstvo zdravotnictví totiž plánuje vytvořit portál elektronického zdravotnictví. V současnosti pracuje na návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, který vládě předloží do konce roku.

Podle ministerstva elektronizace zdravotnictví sníží administrativní zátěž zdravotníků a přinese výhody jak pro lékaře, tak pacienty. „Pacienti získají například možnost elektronického zpřístupnění svojí zdravotnické dokumentace s odpovídajícím standardem ochrany osobních údajů včetně udělování práv jiným osobám k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví,“ nastínil vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Jan Brodský.

O elektronickém zdravotnictví se hovoří několik let. Jeho prvním prvkem byly loni v lednu zavedené elektronické recepty. Proti nim se před spuštěním systému, který centrálně eviduje všechny předepsané léky, zvedly protesty. Letos by se k nim měl přidat sdílený lékový záznam, který by všem ošetřujícím lékařům umožnil, aby viděli soupis všech léků, které jejich pacient užívá.



Uvítali byste digitalizaci zdravotnictví?