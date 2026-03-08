STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Autor:
  12:17
Nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by ve volbách získalo 3,5 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi. Prvenství si nadále drží hnutí ANO, které by volilo 34,5 procenta Čechů a Češek. Starostové jsou podle šetření na druhém místě před ODS.

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku zleva Jan Papajanovský, Vít Rakušan a Eliška Olšáková. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní hnutí ANO by ve volbách do Poslanecké sněmovny získalo podle průzkumu agentury Kantar celkem 34,5 procenta hlasů.

Opozičním Starostům by svůj hlas dalo 15,5 procenta voličů. Poprvé tak přeskočili ODS, která by získala o jeden procentní bod méně. Piráty by podle průzkumu volilo devět procent Čechů.

SPD a Motoristé si na rozdíl od svého koaličního partnera hnutí ANO vedou podle šetření hůř. Hnutí SPD by svůj hlas dalo 6,5 procenta voličů, Motoristé jsou přesně na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do dolní komory Parlamentu.

Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Kuba po odchodu z ODS, by získalo 3,5 procenta hlasů. Opoziční KDU-ČSL by by získalo tři procenta hlasů a TOP 09 by získala dvě procenta.

Vstoupit do diskuse (56 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Vládní hnutí ANO a SPD podle jejich představitelů Radka Vondráčka a Tomia Okamury nebudou volit předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Řekli to ve vysílání diskuzního...

8. března 2026  12:52,  aktualizováno  13:04

Válka jako záminka. Evakuace lidí z krizové zóny se v Evropě staly bičem na vlády

Premium
Uvězněni na cestách. Cestující čekají na lepší zprávy na přeplněném...

Zdá se, že desetitisíce lidí, které uvěznily údery proti Íránu v zahraničí, se staly důležitou kartou ve vnitropolitických půtkách mnoha evropských zemí. Zářným příkladem toho, jak opozice neodolala...

8. března 2026

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:42

STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku zleva Jan...

Nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by ve volbách získalo 3,5 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi. Prvenství si nadále drží hnutí ANO,...

8. března 2026  12:17

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i...

8. března 2026

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy,...

8. března 2026  11:45,  aktualizováno  11:59

Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Íránské Shromáždění znalců dosáhlo většinové shody na novém nejvyšším duchovním vůdci, který má nahradit Alího Chameneího, zabitého při úderech koncem února na Teherán. Shromáždění jméno vybraného...

8. března 2026  8:37,  aktualizováno  11:50

Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Do Prahy v noci na neděli přiletěl další repatriační let z Dubaje, ze Spojených arabských emirátů dopravil 189 lidí. Pravidelná linka z Dubaje a repatriační let ze saudskoarabského Rijádu mají...

8. března 2026  9:29,  aktualizováno  11:32

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

ilustrační snímek

Skokové zdražení paliv vyvolané konfliktem na Blízkém východě vyhnalo německé řidiče za levnějším tankováním do sousedních zemí. Na čerpacích stanicích v Česku a Polsku výrazně ušetří, což neuniklo...

8. března 2026  11:25

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Pavel moc zasahuje do politiky, míní skoro polovina Čechů. Přesto jeho podpora roste

Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na...

Důvěra v prezidenta Petra Pavla od loňského roku vzrostla, i tři roky od zvolení do funkce se těší podpoře nadpoloviční většiny občanů. Přesto ale v posledním roce narostl dojem, že příliš zasahuje...

8. března 2026  9:56,  aktualizováno  11:03

Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch, příčiny policie nesdělila

Norská policie a technici přijeli na americkou ambasádu v Oslu po nahlášené...

Norskou metropolí v noci otřásl silný výbuch v blízkosti amerického velvyslanectví. Policie uvedla, že výbuch zasáhl jeden z objektů velvyslanectví. Policie je v kontaktu s diplomatickou misí a nemá...

8. března 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.