Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Favoritem na příštího prezidenta je Pavel, tvrdí průzkum. V závěsu jsou Babiš a Eben

Autor:
  13:54
Podle průzkumu agentury STEM/MARK by se příštím prezidentem mohl stát opět Petr Pavel či nynější premiér Andrej Babiš. Lidé by do prezidentské funkce volili také současného ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka či moderátora Marka Ebena.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

„Důležitost prezidentského úřadu po půl roce o něco poklesla. Petr Pavel stále drží první příčku. Vážnější konkurenci by měl v tuto chvíli jen v premiérovi Babišovi. Preference budou i nadále proměnlivé,“ stojí v závěrech průzkumu společnosti STEM/MARK.

Další prezidentské volby čekají Českou republiku za necelé dva roky. Jenže už nyní se objevují diskuze, zda bude současný prezident Pavel post obhajovat. Současně se také spekuluje o jeho možných soupeřích.

„Pravomoci českého prezidenta zná dobře každý sedmý oprávněný volič. Většina, a to 83 procent, deklaruje, že zná alespoň některé z pravomocí a přibližně každý šestý respondent neví, jakými pravomocemi český prezident disponuje,“ ukázal průzkum, který se konal od 13. dubna do 4. května 2026 a zúčastnilo se jej 1011 lidí.

Význam funkce by většina neposilovala

„Ačkoliv většina veřejnosti správně identifikuje pravomoc prezidenta vetovat zákony nebo udělovat milosti, hlubší povědomí o specifických ústavních kompetencích, jako je jmenování soudců či členů bankovní rady ČNB, zůstává u podstatné části populace omezené,“ komentoval výsledky aktuálního průzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK.

V populaci jsou podle agentury nyní přibližně tři čtvrtiny lidí, kteří vnímají prezidentský úřad jako důležitý, ale význam funkce by většina Čechů neposilovala. Za posílení role prezidenta se v průzkumu postavilo 35 procent dotázaných. Naopak 14 procent respondentů by roli prezidenta oslabilo.

Důležitost prezidentského úřadu se vrací k běžným číslům, posilovat úřad prezidenta nadále lidé nechtějí. (25. května 2026) | foto: Agentura STEM/MARK.

Přibližně pětina pak vnímá prezidentský úřad jako nepodstatný. Tento názor podle agentury zastávají většinou pasivnější lidi, kteří se tolik nezajímají o politicko-společenské události, méně vzdělaní a z hlediska volebních preferencí jde o příznivce ANO, SPD či Motoristů.

Pavel je favorit, kandidátů na prezidenta se přihlásí méně, míní politologové

Nezávislý na lobbistech

„Pokles vnímané důležitosti Hradu může být zapříčiněn pominutím povolebního vyjednávání z minulého období a možná i reflektuje posun společnosti k většímu důrazu na exekutivní politiku vlády a parlamentu,“ doplnil Burianec.

Z hlediska politické praxe voliči očekávají, že by budoucí prezident měl mít zkušenosti s praktickou politikou, ale do prezidentské kandidatury již vstupovat ideálně jako nestraník, který je nezávislý na lobbistech a politických stranách.

Ideální profil budoucího prezidenta či prezidentky. (25. května 2026) | foto: Agentura STEM/MARK

„V takzvané prezidentské přípravce současná společenská nálada favorizuje spíše lídry, kteří prokázali schopnost vést lidi a krizově řídit velké projekty mimo tradiční politickou scénu. Myslím, že voliči hledají hlavu státu s prokazatelnými zkušenostmi a s citem pro veřejnou službu,“ komentoval dále Burianec ze STEM/MARK.

Z hlediska ideálního profesního profilu respondenti podle něj nejčastěji preferují uznávané diplomaty, od kterých očekávají důstojnou reprezentaci a zároveň schopnost budovat konsensus.

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé uvítají důraznějšího či realistického extroverta. Podle analýzy STEM/MARK může navíc kandidatura charakterní ženy přilákat méně aktivní voliče, kteří chodí k volbám sporadicky či vůbec.

„Ukázalo se, že v mnoha atributech voliči nemají vyhraněnou preferenci nebo se jejich názory polarizují. Mezi takové patří například to, zda by měl být prezident liberální nebo konzervativní, případně intelektuální či lidový,“ uvedl Burianec.

Nejlepší prezident byl Havel, zjistil průzkum. Pavel si pohoršil u voličů vlády

Pavel, Babiš, Havlíček i Schillerová

Naopak podle jeho slov u testovaných výroků se naprostá většina respondentů shodla, že prezident by se měl snažit sjednocovat společnost, neměl by používat vulgární výrazy, měl by pravidelně navštěvovat lidi v regionech a podporovat české podnikatele v zahraničí.

Na spontánní otázku, kdo by měl být v roce 2028 prezidentem, dokázalo 38 procent potenciálních voličů odpovědět konkrétním jménem. Zbylé zatím žádný možný kandidát nenapadá, nebo to pro ně není aktuální téma.

Kdo by mohl být dalším prezidentem? (25. května 2026) | foto: Agentura STEM/MARK

Mezi nejčastěji skloňovanými jmény z politické scény dominoval současný prezident Petr Pavel, s výrazným odstupem pak Andrej Babiš či Karel Havlíček a Alena Schillerová.

„Preference ale budou s blížícím se termínem volby proměnlivé a mohou se postupně objevovat další zajímavá jména, která budou o kandidaturu stát. Největším „překvapením“ je opět pozice herce a moderátora Marka Ebena, který se již v předchozím prezidentském trackingu umísťoval kontinuálně na předních pozicích. Svou kandidaturu ale dlouhodobě vylučuje,“ uvádí dále závěry průzkumu.

Nově Ebenovi stínuje i herec Marek Vašut. „Velkou otázkou je, zda by osobnost z umělecké sféry byl český národ nakonec schopen zvolit,“ dodává průzkum.

Vstoupit do diskuse (133 příspěvků)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Česko má nového apoštolského nuncia. Stal se jím irský arcibiskup Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent. (25....

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu,...

25. května 2026  12:45,  aktualizováno  14:37

Koalice má nový návrh k ČT. Osvobozeni od placení poplatků mají být lidé nad 75 let

Přímý přenos
Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České...

Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. „Nyní nesmíme mlčet,“ řekl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář....

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  14:36

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno před jednou ze školních budov ve městě, uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Byl to student místní střední školy...

25. května 2026  14:11,  aktualizováno  14:32

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Říká, že bojuje proti „dávkové turistice“

Přímý přenos
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)

Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také...

25. května 2026,  aktualizováno  14:31

„Nebýt jí, Rusové by byli v Berlíně.“ Ves na jihu Ukrajiny odolává déle než Kartágo

Ukrajinská ves Mala Tokmačka je po celou dobu války u frontové linie. Přesto v...

Ukrajinští vojáci bránící frontovou vesnici Mala Tokmačka v Záporožské oblasti nad touto obcí drží nepřetržitě kontrolu už déle než 1 500 dní a vytvořili tím národní rekord. V pondělí to napsal...

25. května 2026  14:31

Policie zadržela šéfa ruské církve v Česku. Podezírá ho z převozu zakázaných látek

Aktualizujeme
Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v...

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi v Česku cestou z Karlových Varů. Je podezřelý z převozu zakázaných látek, píše telegramový kanál Ilariona. Duchovní to odmítá,...

25. května 2026  14:24,  aktualizováno  14:31

Psycholog o „výslechu“ žáků: Selhal způsob, ne otázky, chyběl i odkaz na pomoc

Premium
ilustrační snímek

Plošné testování žáků podle dětského psychologa Ondřeje Mikauše selhalo hlavně v komunikaci. Dětem chybělo vysvětlení i možnost citlivé otázky směřující na jejich rodinné zázemí a duševní zdraví...

25. května 2026  14:29

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

Zákaznici vyhnal z prodejny baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Vstupní dveře obchodu, ve kterém došlo k incidentu mezi zákaznicí a prodejcem

Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal...

25. května 2026  14:27

Advokát Titz z bitcoinové kauzy vypovídal na policii. U výslechu byli i Blažek a Daňhel

U Městského soudu v Brně pokračuje projednávání kauzy kolem přidělování...

Advokát Kárim Titz, který čelí stíhání v kauze bitcoinového daru státu, v pondělí vypovídal na policii. Výslech nechtěl komentovat. V pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v...

25. května 2026  11:58,  aktualizováno  14:16

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

25. května 2026  14:12

Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

ilustrační snímek

Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve...

25. května 2026  13:33,  aktualizováno  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.