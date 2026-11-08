Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

STAN stahuje náskok na vedoucí ANO, ukázal průzkum. Motoristé by neuspěli

Autor: ,
  12:28aktualizováno  12:48
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku Vít Rakušan. (3. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Sněmovní volby by podle nového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyhrálo s 29,5 % hnutí ANO. Druhý STAN má jen o 6 procentních bodů méně. Další opoziční strana ODS na lídra ztrácí 17 procentních bodů. Motoristé by těsně nepřekročili nutnou pětiprocentní hranici a do dolní komory by se nedostali.

Část voličů hnutí ANO odcházejí podle analytičky Nikoly Stárkové k hnutí STAN. Jsou podle ní zklamaní, že vláda neplní sliby nebo se jim nelíbí spojení v koalici s SPD a Motoristy. „Od ODS odcházejí kvůli slabšímu vedení. STAN přebírá pozici lídra opozice,“ komentovala průzkum.

ANO v letošních průzkumech Kantaru postupně mírně oslabuje. V prvních dvou průzkumech agentury v tomto roce v lednu a únoru měla nejsilnější vládní strana shodně 34,5 procenta. Poté se podíl hlasů pro ANO snižoval. V srpnovém průzkumu to bylo 30,5 procenta a v posledním říjnovém průzkumu 29,5 procenta.

Proč STAN utíká ODS a co s tím. Ve hře může být změna lídra strany, míní experti

SPD a Motoristé si od ledna až do srpna drželi stejné podíly hlasů. U SPD to bylo 6,5 procenta a u Motoristů pět procent. V říjnu ale SPD podíl voličů klesl na 5,5 procenta, tedy těsně nad limit pro vstup do Sněmovny, a u Motoristů na 4,5 procenta.

Průzkum voličských preferencí společnosti Kantar CZ pro Českou televizi. (8. listopadu 2026)

Hlasů pro opoziční STAN naopak v poslední době přibývá. Ještě letos v červnu mělo hnutí 15,5 procenta, stejně jako ODS. V srpnu se podíl hlasů pro STAN zvýšil na 17 procent a v říjnu na 23,5 procenta.

ODS, která se v předchozích třech průzkumech držela na 15,5 procenta, v říjnu oslabila na 12,5 procenta hlasů. Z opozičních stran oslabili i Piráti, a to ze srpnových 8,5 procenta na 7,5 procenta. Polepšili si naopak lidovci z 3,5 na čtyři procenta a TOP 09 ze dvou na 2,5 procenta.

Macinka dál stojí za Trumpem. Lidi pálí drahá nafta, ne ideologie, řekl Lipavský

Samostatně by se KDU-ČSL a TOP 09 do Sněmovny nedostaly. V loňských sněmovních volbách byly součástí koalice Spolu s občanskými demokraty - dohromady by tyto tři strany měly nyní 19 procent hlasů, což je zhruba o 4,4 procentního bodu méně, než koalice Spolu získala ve volbách. Ve srovnání se sněmovními volbami z října 2025 by si nyní pohoršily všechny vládní i opoziční strany kromě STAN, kterému oproti volbám vzrostl podíl hlasů na více než dvojnásobek.

Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 12. do 30. října. Zúčastnilo se ho 1005 lidí. Statistická chyba v modelu může podle velikosti stran činit 1,2 až 3,2 procentního bodu.

Vstoupit do diskuse (81 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

STAN stahuje náskok na vedoucí ANO, ukázal průzkum. Motoristé by neuspěli

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku Vít...

Sněmovní volby by podle nového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyhrálo s 29,5 % hnutí ANO. Druhý STAN má jen o 6 procentních bodů méně. Další opoziční strana ODS na lídra ztrácí 17...

8. listopadu 2026  12:28,  aktualizováno  12:48

Polsko vyšetřuje sobotní střelbu v Krakově jako teroristický čin

Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...

Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin, napsala agentura PAP. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest...

8. listopadu 2026  11:43,  aktualizováno  12:23

Macinka dál stojí za Trumpem. Lidi pálí drahá nafta, ne ideologie, řekl Lipavský

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Duel ministra zahraničí Petra Macinky a jeho předchůdce Jana Lipavského v nedělní Partii na CNN Prima NEWS přerostl v ostrou konfrontaci o americké volby, armádní výdaje i roli prezidenta Petra...

8. listopadu 2026  11:36,  aktualizováno  11:52

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

Před domem v obci Ostrowiec Šwientokrzyski prohledávají byt střelce z Krakova....

Tři mrtví, které policie našla v domě střelce z Krakova, byli jeho rodiče a sestra. Oběťmi střelby jsou také Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou, řekl malopolský vojvoda...

8. listopadu 2026  9:56,  aktualizováno  11:16

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

ilustrační snímek

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí...

8. listopadu 2026  11:01

Umělá inteligence mění nakupování. E-shopy se jí musí přizpůsobit

ilustrační snímek

Při nákupech zákazníci stále častěji žádají o radu umělou inteligenci. ChatGPT, Gemini či Claude jim porovnají výrobky, ceny i parametry. Zatím nákup většinou dokončuje člověk, postupně však mohou...

8. listopadu 2026

Stín Mnichova nad Evropou: USA oživují systém, který Kreml už jednou zničil

Premium
Americký prezident Donald Trump gestikuluje vedle Jareda Kushnera na letišti v...

Jared Kushner, vyjednavač, poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, představil před chystanými třístrannými mírovými rozhovory o Ukrajině příští týden v Abú Zabí pětibodový návrh nového...

8. listopadu 2026

Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem,...

Premiér Andrej Babiš v nejbližší době navštíví Izrael, kde chce jednat zejména o tamním systému protivzdušné obrany. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými...

8. listopadu 2026  10:42,  aktualizováno  10:50

Policie vypátrala ženu se sebevražednými sklony. Objevila ji hlídka v Praze

ilustrační snímek

Policie našla 36letou ženu se sebevražednými sklony, která v pátek utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Objevila ji v noci hlídka v Praze.

6. listopadu 2026  20:13,  aktualizováno  8. 11. 10:43

Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské...

Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly slyšet silné exploze. Útoky...

8. listopadu 2026  9:18,  aktualizováno  10:38

Nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Ostravu. Přispěla k ní zřejmě mlha

ilustrační snímek

Nehoda tří aut zavřela v neděli před 9:00 na více než hodinu dálnici D1 na 232. kilometru na Ostravu. Řidiči museli místo nehody objíždět přes D46 a silnici 47, na dálnici se mohli vrátit v...

8. listopadu 2026  10:16,  aktualizováno  10:27

Proutěné kabelky vyráběné v Nejdku si našly cestu do Austrálie i Mexika

V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha...

Dvě desítky let pletla košíky. Pak k proutí přidala kůži. Propojila tak košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologii výroby proutěných kabelek. Její výrobky putují do řady zemí světa....

8. listopadu 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.