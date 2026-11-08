STAN stahuje náskok na vedoucí ANO, ukázal průzkum. Motoristé by neuspěli

Část voličů hnutí ANO odcházejí podle analytičky Nikoly Stárkové k hnutí STAN. Jsou podle ní zklamaní, že vláda neplní sliby nebo se jim nelíbí spojení v koalici s SPD a Motoristy. „Od ODS odcházejí kvůli slabšímu vedení. STAN přebírá pozici lídra opozice,“ komentovala průzkum.
ANO v letošních průzkumech Kantaru postupně mírně oslabuje. V prvních dvou průzkumech agentury v tomto roce v lednu a únoru měla nejsilnější vládní strana shodně 34,5 procenta. Poté se podíl hlasů pro ANO snižoval. V srpnovém průzkumu to bylo 30,5 procenta a v posledním říjnovém průzkumu 29,5 procenta.
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SPD a Motoristé si od ledna až do srpna drželi stejné podíly hlasů. U SPD to bylo 6,5 procenta a u Motoristů pět procent. V říjnu ale SPD podíl voličů klesl na 5,5 procenta, tedy těsně nad limit pro vstup do Sněmovny, a u Motoristů na 4,5 procenta.
Hlasů pro opoziční STAN naopak v poslední době přibývá. Ještě letos v červnu mělo hnutí 15,5 procenta, stejně jako ODS. V srpnu se podíl hlasů pro STAN zvýšil na 17 procent a v říjnu na 23,5 procenta.
ODS, která se v předchozích třech průzkumech držela na 15,5 procenta, v říjnu oslabila na 12,5 procenta hlasů. Z opozičních stran oslabili i Piráti, a to ze srpnových 8,5 procenta na 7,5 procenta. Polepšili si naopak lidovci z 3,5 na čtyři procenta a TOP 09 ze dvou na 2,5 procenta.
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Samostatně by se KDU-ČSL a TOP 09 do Sněmovny nedostaly. V loňských sněmovních volbách byly součástí koalice Spolu s občanskými demokraty - dohromady by tyto tři strany měly nyní 19 procent hlasů, což je zhruba o 4,4 procentního bodu méně, než koalice Spolu získala ve volbách. Ve srovnání se sněmovními volbami z října 2025 by si nyní pohoršily všechny vládní i opoziční strany kromě STAN, kterému oproti volbám vzrostl podíl hlasů na více než dvojnásobek.
Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 12. do 30. října. Zúčastnilo se ho 1005 lidí. Statistická chyba v modelu může podle velikosti stran činit 1,2 až 3,2 procentního bodu.