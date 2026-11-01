„Nedaleko školky hořelo. Informaci jsme se ale nejdřív dozvěděli z médií a teprve jeden z rodičů ji sdílel ve whatsappové skupině třídy. Školka tedy nebyla tím, kdo by rodiče proaktivně a jako první informoval. Přitom právě v podobné situaci bych očekával jednoduchou zprávu: v blízkosti školky hoří, situaci sledujeme, děti jsou v pořádku. Místo toho se důležitou informaci rodiče dozvídali nejdřív sami mezi sebou,“ popisuje pro iDNES.cz rodič Tadeáš z Prahy.
Požár školní budovu neohrozil, s učitelkami však on i další rodiče následně vyjednali, že v budoucnu takovou informaci bude škola zasílat, a to bezodkladně.
Není to ojedinělý případ „ticha“, který rodiče zaskočil.
„Útočník byl na útěku a ozbrojený. Ze školy ale přes elektronickou žákovskou přišla informace o útoku a opatřeních až ten den pozdě odpoledne.“