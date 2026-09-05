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Většina Čechů odmítá schodek 389 miliard. U vládních voličů panuje rozkol

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  9:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, šéf rozpočtového...
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...
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Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun považuje za nepřijatelný většina Čechů. Celkem 62 procent lidí ho považuje za příliš vysoký. Schodek ve vládou představené podobě naopak přijímá 53 procent voličů hnutí ANO, u koaličních Motoristů a SPD ale jen přibližně čtvrtina voličů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median.

Proti schodku se podle analytiků nejčastěji ohrazují lidé ve věku 18 až 24 let, odmítá ho celkem 83 procent mladých respondentů. Podobná situace je i u vysokoškolsky vzdělaných, vadí 82 procentům z nich.

„Nejvíce respondentů, kteří považují deficit státního rozpočtu za přijatelný, je mezi lidmi staršími 75 let. Za přijatelný ho považuje 40 procent dotázaných,“ dodali ve zprávě z průzkumu analytici.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

Z šetření rovněž vyplývá, že voliči hnutí ANO představují jedinou skupinu, kde se alespoň polovina podporovatelů domnívá, že navrhovaný deficit státního rozpočtu je v pořádku.

„Navrhovaný deficit považuje v nějaké míře za přijatelný 53 procent voličů hnutí ANO. U jeho koaličních partnerů je to 26 procent voličů Motoristů a 27 procent voličů SPD,“ upřesňuje analytik Vojtěch Dufek s tím, že v průzkumu odpovídalo celkem 777 respondentů a konal se od 2. do 4. září.

Čtvrtina voličů SPD v průzkumu odpověděla, že plánovaný schodek nedokáže posoudit. U hnutí ANO nevědělo 19 procent dotázaných a u Motoristů dvanáct procent.

Výrazně odmítavá situace ohledně deficitu státního rozpočtu panuje u voličů opozičních stran. Schodek nepovažuje za přijatelný 95 procent voličů někdejší vládní koalice SPOLU, kam patřila ODS, KDU-ČSL a TOP 09, podobně jsou na tom také voliči Starostů či Pirátů.

Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard

Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.

K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.

Snížení schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.

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