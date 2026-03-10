Prezident má dostatečné pravomoci, míní Češi. Omezili by zastavení soudního řízení

Autor: ,
  17:50
Prezidentské pravomoci jsou nyní dostatečné podle 61 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejvíce souhlasí s tím, aby hlava státu mohla propůjčovat a udělovat státní vyznamenání, naopak nejmenší podporu lidí má prezidentská pravomoc zastavit soudní řízení proti obviněným.

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026) | foto: Reuters

Pravomoci prezidenta by rozšířilo 21 procent Čechů, jejich zúžení podporuje 15 procent veřejnosti. „Pro zúžení pravomocí prezidenta jsou častěji muži, starší věkové skupiny (ve věku 40 a více let), respondenti se základním vzděláním, obyvatelé Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje,“ uvedlo CVVM. Užší prezidentské pravomoci podporují více také voliči současné vládní koalice.

S propůjčováním a udělováním státních vyznamenání prezidentem souhlasí 73 procent lidí, s vetem zákonů 70 procent a s udělováním amnestií či zmírňováním trestů 56 procent.

Pavel moc zasahuje do politiky, míní skoro polovina Čechů. Přesto jeho podpora roste

Méně než polovina dotázaných se domnívá, že by prezident měl mít pravomoc jmenovat soudce. Se jmenováním a odvoláváním rektorů veřejných vysokých škol souhlasí 36 procent veřejnosti a se jmenováním členů rady České národní banky 32 procent. Pouze čtvrtina lidí pak míní, že by prezident měl mít možnost samostatně zastavit soudní řízení.

Více než čtyři pětiny dotázaných se domnívají, že prezident má mít pravomoc pouze ve výjimečných případech vymezených Ústavou ČR rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby. Podle devíti procent lidí nemá mít prezident tuto pravomoc za žádných okolností a šest procent Čechů uvedlo, že prezident by měl mít právo rozpustit Sněmovnu a vypsat nové volby kdykoli sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje.

Více než půlka Čechů je s Pavlem spokojena, nejvíc kvůli reprezentaci v cizině

Téměř polovina veřejnosti pak míní, že prezident má jmenovat všechny ústavní soudce se souhlasem některého z vysokých ústavních činitelů. Necelá pětina lidí by uvítala variantu, kdy by prezident jmenoval pouze část ústavních soudců, například třetinu, zbytek by byl jmenován jinými ústavními činiteli.

Na jmenování všech ústavních soudců na základě vlastního uvážení má mít prezident právo podle 15 procent dotázaných a osm procent se naopak domnívá, že prezident nemá soudce ústavního soudu jmenovat.

Průzkum se konal od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Platformu prima+ povede Jan Wykrytowicz, zaměří se na rozvoj digitálních produktů

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti...

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní...

10. března 2026

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:10,  aktualizováno  17:53

Prezident má dostatečné pravomoci, míní Češi. Omezili by zastavení soudního řízení

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026)

Prezidentské pravomoci jsou nyní dostatečné podle 61 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejvíce souhlasí s tím, aby hlava státu mohla propůjčovat a...

10. března 2026  17:50

Inspirace Orbánem? Pellegrini chce na Slovensku možnost vyhlásit stav ohrožení

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák a prezident Peter Pellegrini na...

Slovensko by mělo mít možnost vyhlásit stav ohrožení, prohlásil tamní prezident Peter Pellegrini. Takový nástroj by prý vládě umožnil rychle využít armádu i v případě, že by v zemi nebyla válka. V...

10. března 2026  16:43,  aktualizováno  17:21

Na Letné vzplálo plynové potrubí, hořely i fasády. Viníkem zřejmě stavební firma

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Hasiči stále zasahují u požáru plynového potrubí v obydlené ulici v Praze na Letné. Vypukl v ulici Dobrovského poblíž budovy ministerstva vnitra a od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči...

10. března 2026  14:52,  aktualizováno  17:20

V Lotyšsku vědí, odkud přichází hrozba, řekl Pavel a vyslal vzkaz českým politikům

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026)

Lotyšsko může být podle prezidenta Petra Pavla inspirací v tom, že zde nikdo nepochybuje, odkud přichází hrozba a na co je potřeba se zaměřit. Pavel v úterý v Lotyšsku jednal mimo jiné o možné...

10. března 2026  17:20

Poslanci začali jednat o návrhu, který má zpřísnit pravidla pro sociální sítě

Poslanci potřetí oblékli kroje v rámci Dne lidových krojů. Akci podpořil i...

Návrh nového zákona o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, začali projednávat poslanci. „Směrnice má cenzurní potenciál,“ varoval při čtením návrhu...

10. března 2026,  aktualizováno 

Tady nejsme v Rusku, bouří se opozice. Vadí jí chystaná novela proti neziskovkám

Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jan Lipavský (ODS)....

Opoziční strany vyzvaly premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše, aby zastavil přípravu zákona, která počítá s registrací subjektů se zahraničními vazbami. Neprosadily, aby o tom Sněmovna jednala. K...

10. března 2026  16:41

Šichtařová z klubu SPD obhajovala, že se vyhýbá práci poslance ve výborech

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Poslankyně Markéta Šichtařová, která byla zvolená za SPD, se pokoušela v úterý hájit, proč odmítá práci ve výborech Sněmovny, která je základem práce poslance. Místo toho Šichtařová v minulých...

10. března 2026,  aktualizováno  16:34

Šofér vážně zranil dívku na přechodu. Klíčovým důkazem bylo pro soud video

Přechod pro chodce (ilustrační foto).

Okresní soud Brno-venkov v úterý zprostil obžaloby řidiče dodávky, který předloni v lednu na přechodu pro chodce v Kuřimi na Brněnsku srazil nezletilou dívku. Školačka při střetu utrpěla vážná...

10. března 2026  16:24

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Vystrčila z paralympiády v Itálii přivezl zpět policejní minibus

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Žádný speciál, ani komerční linka. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se v neděli ze zimních paralympijských her Milano Cortina 2026 v Itálii vrátil minibusem. Serveru iDNES.cz to sdělila Andrea...

10. března 2026  16:23

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun

Patnáct jednotek hasičů likvidovalo požár skladu plastů v průmyslovém areálu v...

Požár průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali, před 15. hodinou vyhlásili likvidaci. Pod venkovním zastřešením zde vzplál plastový materiál...

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.